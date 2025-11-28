MIXUE ประเทศไทยเร่งให้การช่วยเหลือภาคใต้จากอุทกภัยฉุกเฉิน! สิ่งของบรรเทาทุกข์ถูกลำเลียงสู่หลายพื้นที่แล้ว

ท่ามกลางน้ำท่วมที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ทีมงาน MIXUE ลงพื้นที่ทันทีพร้อมดำเนินการกระจายสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ในภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมงาน MIXUE ประเทศไทยได้จัดตั้งทีมช่วยเหลือเฉพาะกิจในทันที
ทีมงานจากกรุงเทพฯ จำนวน 6 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกับพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์ในพื้นที่อีก 4 คน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและกระจายสิ่งของสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งของบรรเทาทุกข์รอบแรกมีจำนวนกว่า 1,500 ชุด ประกอบด้วย ขนมปัง อาหารกระป๋อง นม ยากันยุง ผ้าอนามัย กระดาษชำระ และน้ำดื่ม เป็นต้น สิ่งของดังกล่าวได้ถูกนำไปแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในเบื้องต้น
จากการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม พบว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นทางด้านอาหารและของใช้ส่วนตัว บริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือเพิ่มเติมในรอบที่สองเพื่อส่งเข้าสู่พื้นที่อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้การกระจายสิ่งของเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งของรอบที่สองจะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง ประกอบด้วย น้ำดื่ม 6,000 ขวด ข้าวสาร 60 กระสอบ และ มาม่า อาหารกระป๋อง นม ขนม รวมถึงของใช้จำเป็นอื่น ๆ โดยสิ่งของทั้งหมดจะทยอยถึงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ต่อจากนี้ MIXUE ประเทศไทยจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนการช่วยเหลือตามความต้องการของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติม การสนับสนุนร้านค้า MIXUE ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ รวมถึงการสนับสนุนชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
MIXUE ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน MIXUE เข้าสู่ตลาดประเทศไทยตั้งแต่ปี 2022 ด้วยจุดเด่นด้านความสดใหม่ คุณภาพดี ราคาเข้าถึงง่าย และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีร้านสาขาแฟรนไชส์มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ และยังคงมุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนไทยอย่างต่อเนื่อง