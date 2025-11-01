สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ! สาวเจ้าของห้างทองเปิดร้านใหม่ แจกเสื้อดำ–ริบบิ้นฟรี ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

พระนครศรีอยุธยา – เจ้าของห้างทองสาวใจงามเปิดร้านสาขาใหม่ในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แจกเสื้อดำ 300 ตัว และริบบิ้นสีดำเกือบพันชิ้นให้ประชาชนและลูกค้าฟรี เพื่อร่วมไว้อาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
วันนี้( 1 พ.ย.) ที่ ห้างทองรุ่งทรัพย์ สาขาใหม่ ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักหลังจาก นางสาวพรรณรภีร์ ณีรัตนพันธุ์ อายุ 45 ปี เจ้าของห้างทอง จัดกิจกรรมเปิดร้านสาขาที่ 4 พร้อมมอบเสื้อโปโลสีดำจำนวน 300 ตัว และริบบิ้นสีดำ 993 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้าและลูกค้าที่มาซื้อทองคำในร้าน
นางสาวพรรณรภีร์ เปิดเผยว่า ตนและครอบครัวต่าง “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงอยากตอบแทนสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัย โดยได้จัดทำเสื้อและริบบิ้นไว้ทุกข์เพื่อแจกให้แก่ประชาชน พนักงาน และลูกค้าของร้าน เพื่อให้สามารถร่วมถวายความอาลัยได้โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
“เราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อยากให้คนไทยทุกคนได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยใจบริสุทธิ์”
ทั้งนี้ ทางร้านจัดกิจกรรมแจกเสื้อและริบบิ้นฟรีระหว่างวันที่ 1–3 พฤศจิกายน 2568 หรือจนกว่าของจะหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในร้านเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม พร้อมเลือกซื้อทองรูปพรรณ หลังราคาทองปรับลดลงในช่วงวันเดียวกัน โดยเฉพาะ สร้อยคอทองรูปมังกร น้ำหนัก 168 บาท มูลค่า กว่า 10 ล้านบาท และ “ทุเรียนทองคำ” น้ำหนัก 88 บาท มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นชิ้นงานทองคำสุดประณีต ชิ้นแรกของประเทศไทยที่นำมาให้ประชาชนได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก