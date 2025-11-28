งาน API China ครั้งที่ 93 งานแสดงสินค้านานาชาติ วัตถุดิบยา - สารกลาง - บรรจุภัณฑ์ - อุปกรณ์การแพทย์

งานแสดงวัตถุดิบสำหรับผลิตยา / สารกึ่งสำเร็จรูป / บรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับนานาชาติของจีน (API China) ครั้งที่ 93 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2025 ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติฉงชิ่ง งานนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในจีนและภูมิภาคเอเชีย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางยา ผลักดันวัตถุดิบยา อุปกรณ์ผลิตยา บรรจุภัณฑ์ยา และงานบริการวิจัยให้ก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นและสู่ความเป็นสากล
การเลือกจัดงานที่เมืองฉงชิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอุตสาหกรรมยาในภูมิภาคตะวันตกของจีนที่กำลังเติบโต งานในปีนี้มีผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 1,200 ราย และผู้เข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนหลายหมื่นคน แสดงให้เห็นว่าตลาดยาในจีนยังคงมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและการพัฒนาของเทคโนโลยีผลิตยาที่ไม่หยุดยั้ง
ในปีนี้งาน API China ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะแพลตฟอร์มหลักของอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาหลากหลายสาขา เนื้อหาการจัดแสดงครอบคลุมวัตถุดิบยา สารสกัดจากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ยา อุปกรณ์ผลิตยา รวมถึงบริการ CDMO/CRO จึงเป็นโครงสร้างสนับสนุนสำคัญของซัพพลายเชนยาในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการกว่า 30 เวที เปิดพื้นที่สำหรับนักวิจัย ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนเทรนด์มาตรฐานใหม่ ตั้งแต่การพัฒนาชีววัตถุ (Biologics) ไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในงานสะท้อนแนวโน้มของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีทั้งความหลากหลายและเชี่ยวชาญมากขึ้น ตั้งแต่เทคนิคการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ใหม่ ระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบูรณาการข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพ จนถึงบริการวิชาชีพสำหรับองค์กรวิจัยและผลิตยา ทั้งหมดนี้ล้วนช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้งาน API China ปีนี้แสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วน และยังเป็นพื้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานตลอดทั้งสามวันมีการจัดสัมมนาวิชาการกว่า 30 เวที หัวข้อครอบคลุมการยกระดับมาตรฐาน GMP รุ่นใหม่ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา เทรนด์ของชีวเทคโนโลยี กระบวนการผลิตวัตถุดิบยาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดธรรมชาติขั้นสูง จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงสินค้า แต่ยังเป็นพื้นที่ผลักดันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
จากมุมมองโดยรวม งาน API China ครั้งที่ 93 ไม่ได้มีคุณค่าเพียงการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด แต่ยังรวมผู้เล่นในซัพพลายเชนทั่วอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผู้ผลิต นักวิจัย องค์กร และผู้เข้าชมนานาชาติต่างแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางตลาด ความต้องการ และความท้าทายของอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกให้กับงานวิจัยทางเทคโนโลยีในอนาคต
เพื่อสะท้อนภาพงานได้อย่างรอบด้าน บทความนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ถามถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วม เทคโนโลยีที่ให้ความสนใจ ประสบการณ์ภายในงาน และมุมมองต่อทิศทางอุตสาหกรรมยายุคใหม่ ความคิดเห็นเหล่านี้ถ่ายทอดบรรยากาศภายในงานได้อย่างชัดเจน และตอกย้ำบทบาทของ API China ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญของความร่วมมือในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
ในมุมของผู้แสดงสินค้า หลายบริษัทมองว่า API China เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีนและตลาดโลก ปีนี้ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอย่างมากในด้านควบคุมคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ หลายบริษัทระบุว่าอุตสาหกรรมยาจะยังคงเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในปีต่อไป รวมถึงความต้องการบริการ CDMO ที่ยังคงเติบโตแรง เนื่องจากตลาดต้องการนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
ผู้เข้าชมกว่าห้าสิบประเทศและภูมิภาค เช่น จีน ปากีสถาน อินเดีย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ต่างมองว่า API China เป็นแพลตฟอร์มที่รวมวัตถุดิบ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และโซลูชันนวัตกรรมไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยผลักดันธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังรวบรวมบริษัทยาชั้นนำของจีนไว้มาก ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเห็นภาพชัดเจนของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในหลายระดับ โซนแสดงอุปกรณ์อัตโนมัติขั้นสูงและโซนสารสกัดธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอุตสาหกรรมยาที่มีการแข่งขันสูงและข้อบังคับด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น การเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐาน ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลจึงเป็นสิ่งจำเป็น อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนวิจัยในห้องปฏิบัติการจนถึงการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ภายในงาน API China ครั้งที่ 93 นี้ บริษัท Qingdao Taidong Pharmaceutical Co., Ltd. ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นคือ “รูติน (Rutin)” เป็นสารประกอบจากพืชที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพโดดเด่น ทั้งฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ ลดการเกิดรอยดำ และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในด้านสมุนไพร การเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการใช้ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ที่ให้ความสำคัญต่อส่วนผสมจากธรรมชาติและผลลัพธ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
บริษัทผู้ได้ระบุว่า ได้ลงทุนทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชที่เป็นแหล่งของ Rutin อย่างจริงจัง ผ่านกระบวนการทดลองและทดสอบคุณสมบัติหลายขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสารสกัดให้ได้มาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพเชิงชีวภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทมั่นใจว่า Rutin จะกลายเป็นหนึ่งในสารสกัดสำคัญที่สามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศได้ในอนาคต
ด้วยการนำเสนอวิจัยและพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจน บริษัทจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสารสกัดธรรมชาติของจีน ที่ไม่เพียงตอบรับความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับส่วนผสมธรรมชาติ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการก้าวสู่เวทีการค้าและการส่งออกระดับสากล
นอกจากผลิตภัณฑ์กลุ่มรูตินแล้ว บริษัทยังผลิตอนุพันธ์จากชะเอมและ DL-เมไทโอนีน ซึ่งใช้ในผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม โดยกว่า 80% ส่งออกไปยังญี่ปุ่นและยุโรปหลายประเทศ บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานหลากหลาย เช่น GMP ของจีน PMDA ของญี่ปุ่น GMP ของสหภาพยุโรป ISO9001 HALAL FSA และ COSMOS จึงสามารถตอบสนองข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศได้ครบถ้วน โดยเฉพาะวัตถุดิบยา “โมโนแอมโมเนียมไกลซีร์ริซิเนต A” ที่ใช้เทคโนโลยีญี่ปุ่นในการผลิต ได้รับอนุมัติล่าสุดจาก CDE ของจีน และจำหน่ายในญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี
จากผลงานวิจัยที่ชัดเจน บริษัทได้แสดงให้เห็นว่าตลาดสารสกัดธรรมชาติของจีนยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก และผู้ประกอบการจีนพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจ
ไฮไลต์อีกแห่งมาจากบริษัท Zhejiang Rui-an Hualian Pharmaceutical Machinery Technology Co., Ltd. จากมณฑลเจ้อเจียง ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยา ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 39 ปี บริษัทได้เปิดตัวอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติแบบครบวงจร ที่รวมหลายกระบวนการไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การขึ้นรูปแผงบลิสเตอร์แบบอลูมิเนียม-พลาสติก อลูมิเนียม-อลูมิเนียม ไปจนถึงการบรรจุลงกล่องและใส่เอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดเวลาผลิต และลดการใช้แรงงาน
ในนิทรรศการครั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอเครื่องจักรรุ่นล่าสุดที่สะท้อนศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนได้อย่างเด่นชัด เครื่องจักรดังกล่าวเป็นระบบบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ผสานฟังก์ชันการทำงานหลายขั้นตอนเข้าไว้ในเครื่องเดียว ตั้งแต่กระบวนการบรรจุเม็ดยาลงในแผงยา การบรรจุแผงยาลงกล่อง ไปจนถึงการใส่คู่มือการใช้งานอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยลดเวลา เพิ่มความแม่นยำ และลดการใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุมกระบวนการผลิต
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องจักรนี้คือ กำลังการผลิตที่สูงถึง 600 กล่องต่อนาที ถือเป็นความเร็วระดับอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์โรงงานผลิตยาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการผลิตสูงภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตยา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมเครื่องจักรเภสัชภัณฑ์ของจีน ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศอย่างภาคภูมิ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือบริษัท Hangzhou Gateway to Overseas Information Technology Co., Ltd. ซึ่งได้นำเสนอเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพยาแบบครบวงจร ไฮไลต์รวมถึง “Labonce ตู้ทดสอบความเสถียรของยา” ที่สอดคล้องตามแนวทาง ICH Q1A(R2) และมาตรฐานของตำรายาจีน สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างแม่นยำ อีกทั้งยังรองรับระบบบันทึกข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังตามหลัก ALCOA+ และ FDA 21 CFR Part 11 จึงเหมาะกับการวิจัยก่อนคลินิกและการตรวจสอบ GMP
อีกส่วนหนึ่งของการนำเสนอคือ เทคโนโลยีการล้างและทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยเครื่องล้างขวด Stier ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดความสับสนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยผู้ใช้งาน โดยมีฐานข้อมูลโปรแกรมล้างสำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภทช่วยทำให้กระบวนการล้างมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับห้องแล็บพื้นที่จำกัด
จากสองเทคโนโลยีที่กล่าวมาแสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องมาตรฐานสากลมากขึ้น ช่วยให้ยาในกระบวนการพัฒนาและผลิตมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และสอดคล้องกฎระเบียบมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมยาในยุคใหม่
จากเสียงสะท้อนของทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า API China ครั้งที่ 93 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็น “สื่อกลาง” ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรจากหลากหลายสาขาได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม ทั้งจากภาคการผลิต ภาควิจัย หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม ไปจนถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ทำให้งานนี้กลายเป็นเวทีที่สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ในมุมที่ครบถ้วนและรอบด้านยิ่งขึ้น
งานครั้งนี้ยังทำให้เห็นแนวโน้มสำคัญที่กำลังก่อตัวขึ้นในอุตสาหกรรมยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นต่อคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน รวมถึงความต้องการเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่กำลังปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความท้าทายและความต้องการของตลาดโลก
สุดท้าย API China ครั้งที่ 93 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “การพบกันแบบตัวต่อตัว” ยังเป็นวิธีสำคัญที่สุดในการสร้างความร่วมมือและโอกาสใหม่ ๆ ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ การรวมตัวขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเวทีเดียว ทำให้งานนี้เป็นพื้นที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับผู้ร่วมงาน
งาน API China ครั้งที่ 94 จะจัดขึ้นวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2026 ที่ศูนย์การค้าและแสดงสินค้านานาชาติเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง ณ ขณะนี้ พื้นที่จัดแสดงกว่า 50% ได้ถูกจองแล้ว จึงมีความคาดหวังว่างานในปีหน้าจะนำเสนอศักยภาพ นวัตกรรม และการพัฒนาของวัตถุดิบยา บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอุปกรณ์ผลิตยาในจีนได้อย่างน่าสนใจยิ่งขึ้น