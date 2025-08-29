ครบรอบ 3 ทศวรรษ Paula’s Choice ความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ Paula’s Choice ได้เป็นหนึ่งในแบรนด์สกินแคร์ที่ยืนหยัดท้าทาย ค่านิยมในวงการความงาม ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก การเลือกใช้ส่วนผสมที่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นการตลาดหรือคำโฆษณาเกินจริง
ในปีนี้ Paula’s Choice ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 อย่างภาคภูมิใจ โอกาสสำคัญนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในการมอบสิ่งที่เป็นมากกว่าสกินแคร์ นั่นคือ “ความรู้ ความโปร่งใส และผลลัพธ์ที่แท้จริง” ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจผิวของตัวเอง และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
ในโลกที่เต็มไปด้วยเทรนด์สกินแคร์มากมาย Paula’s Choice ยังคงยืนหนึ่งในฐานะแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับผู้บริโภค ผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา เพราะสำหรับ Paula’s Choice แล้ว ความงามไม่ใช่แค่เรื่องภายนอก แต่คือ “การรู้จัก เข้าใจ และเคารพในผิวของตัวเอง”
Paula’s Choice 2% BHA Liquid Exfoliant
ราคา 550 บาท (30 มล.), ราคา 1,450 บาท (118 มล.)
ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นของแบรนด์ที่กลายเป็นไอเท็มคลาสสิกในหมู่คนรักการดูแลผิว ด้วยประสิทธิภาพของ กรดซาลิไซลิก 2% Salicylic Acid ในรูปแบบ exfoliant ที่ไม่ต้องล้างออก ปราศจากการระคายเคือง เนื้อสัมผัสบางเบา ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ลดการอุดตันของรูขุมขน และปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในไม่กี่สัปดาห์ ปราศจากน้ำหอม อ่อนโยน และมีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกสภาพผิว ลดเลือนริ้วรอย พร้อมปรับผิวให้เรียบเนียน แลดูกระจ่างใส
Paula’s Choice 5% Vitamin C Sheer Moisturizer SPF 50
ราคา 650 (15 มล.), ราคา 1,700 บาท (60 มล.)
ไอเท็มที่ต้องมี Paula’s Choice 5% Vitamin C Sheer Moisturizer SPF 50 ผสานการดูแลผิวให้กระจ่างใส มอบความชุ่มชื้น และปกป้องผิวจากแสงแดดไว้ในขั้นตอนเดียวอย่างง่ายดาย ด้วยวิตามินซี 3 รูปแบบที่มีความเสถียรสูง สูตรบางเบานี้ช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอ กระจ่างใส พร้อมเสริมประสิทธิภาพในการปกป้องรังสี UV อย่างมีประสิทธิภาพ กรดอะมิโนจากสาหร่ายช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวเมื่อใช้เป็นประจำ ขณะที่ Acetyl Zingerone ตรงเข้าช่วยลดเลือนจุดด่างดำ และสัญญาณความเครียดจากมลภาวะภายนอก เนื้อสัมผัสบางเบาซึมซาบเร็ว แนบสนิทกับทุกสภาพผิวและทุกโทนสีผิว มอบผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น ดูโกลว์สุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งความเหนอะหนะ ครบจบในหนึ่งเดียว เพื่อผิวกระจ่างใสและสุขภาพดีอย่างแท้จริง
Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer
ราคา1,850 บาท (50 มล.)
มอบความชุ่มชื้นยาวนานพร้อมเผยผิวดูอิ่มฟูอย่างเห็นได้ชัด Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer เจลครีมเนื้อบางเบาที่ช่วยให้ผิวแลดูเนียนเด้ง และเปล่งประกายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ด้วยพลังของ 3X Pro-Collagen Peptides สูตรสัมผัสนุ่มเนื้อคุชชั่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ พร้อมมอบความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกยาวนานถึง 24 ชั่วโมง ทั้งยังช่วยเสริมระดับคอลลาเจนและอีลาสตินให้ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
เนื้อครีมสีชมพูอ่อนจากวิตามิน B12 ที่เมื่อทาลงบนผิวแล้วจะกลมกลืนเป็นสีใสเหมาะกับทุกเฉดสีผิว ทำให้การเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าสมบูรณ์แบบโดยไม่เกิดคราบหรือขุย ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู แน่นกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มอบผลลัพธ์ที่ทั้งรู้สึกได้และเห็นได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น บรรจุภัณฑ์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 43% สะท้อนความตั้งใจในการดูแลทั้งผิวพรรณและโลกใบนี้ไปพร้อมกัน
Paula’s Choice PRO Retinaldehyde Treatment
ราคา 2,700 บาท (30 มล.)
Paula’s Choice PRO Retinaldehyde Treatment สูตรใหม่ล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพระดับคลินิก พร้อมความอ่อนโยนที่ผิวต้องการ ด้วยส่วนผสมของ Retinaldehyde 0.1% ซึ่งเป็นเรตินอยด์ที่ใกล้เคียงกับกรดเรติโนอิกมากที่สุด อ่อนโยนต่อผิวและช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน กระจ่างใส และแลดูสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน เทคโนโลยี Calcium-Encapsulated Delivery System ที่ช่วยให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ รวมถึง สารสกัดจากเปลือกทับทิม ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปลอบประโลมผิวและเสริมสร้างคอลลาเจน ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยปรับเนื้อผิวให้เรียบเนียน เปล่งประกายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Gloss Balm
ราคา 790 บาท (15 ml)
พบกับไอเท็มบำรุงริมฝีปากที่คุณจะต้องตกหลุมรัก ทรีตเมนต์ กลอส และบาล์มครบจบในแท่งเดียว พร้อมพลัง 3X Pro-Collagen Peptides หากคุณกำลังมองหา “ลิปบาล์มที่ไม่ใช่แค่ลิปบาล์ม” ขอแนะนำ Pro-Collagen Peptide Gloss Balm จาก Paula’s Choice ที่จะกลายเป็นไอเท็มติดกระเป๋าของใครหลายคน ด้วยนวัตกรรม 3X Pro-Collagen Peptides ที่ผสานพลังการดูแลริมฝีปากอย่างล้ำลึก ลิปบาล์มตัวนี้ให้ได้มากกว่าความชุ่มชื้น:
· ฟื้นบำรุงริมฝีปากอย่างอ่อนโยน
· เติมความอวบอิ่มได้ทั้งทันทีและต่อเนื่อง
· พร้อมให้ริมฝีปากเรียบเนียน ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วทางคลินิก: ริมฝีปากดูฟูขึ้นและเรียบเนียนขึ้นนานถึง 24 ชั่วโมง โดยไม่ทิ้งความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ หรืออาการแพ้แสบคันที่มักพบในลิปบำรุงชนิดนี้ เนื้อบาล์มบางเบาแต่ทรงพลัง อุดมด้วยสารสกัดจากพืชธรรมชาติ สารต้านอนุมูลอิสระ และเปปไทด์ 3 ชนิด ที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนจากภายใน บำรุงริมฝีปากที่แห้ง แตก หรือเริ่มบาง ให้กลับมานุ่มแน่น อิ่มฟู และสุขภาพดีอย่างเห็นได้ชัด สีชมพูระเรื่อแบบใส ที่เข้าได้กับทุกโทนผิว ให้ลุคเป็นธรรมชาติ ใช้ได้ทุกวัน ทุกโอกาส เป็นทั้งสกินแคร์และเมคอัพในหนึ่งเดียว เพื่อเรียวปากที่ดูชุ่มฉ่ำ สุขภาพดี และเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ