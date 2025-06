' ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีย์) ’ คิดเพื่อคุณถึงลูกน้อย เปิดตัว ‘เพียวรีน คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก และ ขวดนมซอฟเฟล็กซ์ รุ่นใหม่’ ตอกย้ำนวัตกรรมแห่งการดูแลและปกป้องอย่างปลอดภัย

เพียวรีน (Pureen) โดย บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีย์) จำกัด แบรนด์คุณภาพจากอเมริกา ที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์คุณแม่และลูกน้อยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Pureen Thinking about baby and you คิดเพื่อคุณถึงลูกน้อย ตอกย้ำการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มาพร้อมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลปกป้องบนพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ จนได้รับความไว้วางใจมากว่า 55 ปี จำหน่ายมากถึง 10 ประเทศในเอเชีย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพียวรีน คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก (Pureen Kids Yoghurt Prebiotic) สบู่เหลวอาบน้ำ - สระผม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวดนมเกรดพรีเมี่ยม Pureen SoftFlex ขวดนมแก้วบอโรซิลิเกต (Borosilicate Glass) และขวดนม PPSU พร้อมทำความรู้จัก เพียวรีนให้มากขึ้นในฐานะแบรนด์ที่มุ่งมั่นพัฒนาเลือกใช้วัตถุดิบตลอดจนส่วนผสมมาผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกและคุณเม่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกน้อยและคุณแม่มายาวนานนาย เกริก แท่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โดย บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์-ซีย์) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เพียวรีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการคิดค้นและพัฒนาตอบโจทย์คุณแม่และคุณลูกจนได้รับความไว้วางใจยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย เป็นอีกครั้งที่เราภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพียวรีน คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก แน่นอนว่าพรีไบโอติกเป็นเหมือนอาหารผิว มีส่วนช่วยเพิ่มเกราะชั้นผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทั้งยังเสริมด้วยโยเกิร์ตธรรมชาติบำรุงปกป้องผิวและมีกลิ่นหอมให้เด็กๆ เพลิดเพลิน กับการอาบน้ำและสระผม พร้อมกันนี้เพียวรีนยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มขวดนมเพียวรีน ซอฟเฟล็กซ์ (Pureen SoftFlex) เป็นขวดนมเกรดพรีเมี่ยม ที่เลือกวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับทารก โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเซทนี้ เป็นขวดแก้วบอโรซิลิเกต ขวดแก้วใสพิเศษมีอายุการใช้งานยาว ทนความร้อนสูงถึง 200 °C และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และขวดนมขวดสีชา (PPSU) ที่มีความปลอดภัยทนทาน ทนความร้อนสูง 180 °C ทั้งขวดนมแก้ว และขวดนม PPSU มาพร้อมกับจุกนม รุ่นซอฟเฟล็กซ์ ซึ่งเป็นจุกนมนวัตกรรมที่ให้สัมผัสเสมือนนมแม่ ผลิตภัณฑ์ของเพียวรีนยังคงการันตีและตอกย้ำในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัย เหมือนที่เพียวรีนตั้งใจทำในทุกๆ ผลิตภัณฑ์เสมอมา เป็นความสุข เป็นความสบายใจที่มั่นใจได้ ทั้งของคุณแม่และคุณลูก”เพียวรีนชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศรังสีอัลตราไวโอเลต มลภาวะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจทำให้สกินไมโครไบโอมของผิวหนังเสื่อมสภาพได้ โดยเฉพาะผิวบอบบางของเด็กๆ ดังนั้นพรีไบโอติกจึงเป็นอาหารของผิวมีประโยชน์ในกระตุ้นให้จุลินทรีย์ดีเจริญเติบโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งปกป้องและสร้างความแข็งแรงให้ผิว เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ผิวหนัง รวมทั้งเพิ่มเกราะชั้นผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผิวสุขภาพดี ลดการอักเสบของผิว บำรุงปกป้องเส้นผมและหนังศรีษะให้ชุ่มชื่นซึ่งผลิตภัณฑ์เพียวรีน คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก ที่ออกมาใหม่สำหรับรุ่น คิดส์ 4 กลิ่น- คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก เฮดทูโทวอช รีเฟรชชิ่ง เกรป- คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก เฮดทูโทวอช สมูทตี้ เชอร์รี่- คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก เฮดทูโทวอช ฟิซชี่ เลมอนเนด- คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก เฮดทูโทวอช ไฮจีนิค คริมสัน เบอร์รี่ใช้ได้ทั้งอาบน้ำและสระผม บำรุงปกป้องเส้นผมและหนังศรีษะที่บอบบางของลูกให้ชุ่มชื่น ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น ดีสำหรับการดูแลผิวและผมของลูกในแต่ละวันคุณเกริกกล่าวทิ้งท้ายว่า ‘เพียวรีน’ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจหลักของแบรนด์ คือ “คิดเพื่อคุณ ถึงลูกน้อย” นอกจากนี้ ‘เพียวรีน’ ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนมและน้ำยาซักผ้าออแกนิค และเบบี้ไวพส์ ที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย โดยยังคงคุณภาพสูตรเดิมที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่และครอบครัวเพียวรีน คิดส์ โยเกิร์ต พรีไบโอติก (Pureen Kids Yoghurt Prebiotic) และกลุ่มขวดนมเพียวรีน ซอฟเฟล็กซ์ (Pureen SoftFlex) มีจำหน่ายแล้ววันนี้ ในห้างสรรพสินค้าแผนกเด็ก, ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กชั้นนำทั่วไป รวมทั้งช่องทาง e-commerce ผ่าน shopee และ lazadaทั้งนี้ เพียวรีนยังมีกิจกรรมส่งเสริมกายขาย เพื่อตอบแทนกับลูกค้าด้วย กิจกรรม เพียวรีน ลุ้นโชค...สุดปัง ชิงรางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2568 – 15 สิงหาคม 2568 โดยสามารถแอดไลน์ @Pureenthai เพื่อดูรายละเอียดและวิธีการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม