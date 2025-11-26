สกสว. เปิดฉาก VR Thailand 2025 จุดประกายไอเดียร่วมสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจไทย ปลัดกระทรวง อว. ชูวิสัยทัศน์ "Thailand Rising” สู่ผู้นำเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน "Venture Rise Thailand 2025 (VR Thailand 2025)" อย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ "Thailand Rising : Gateway to Innovation and Global Investment" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. และผู้บริหารหน่วยบริหารเเละจัดการทุน (PMU) ผู้บริหารรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายวิจัย และเครือข่ายนวัตกรรมเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีแสดงเจตนารมณ์เพื่อสร้างระบบนิเวศวิจัยใหม่ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
งาน VR Thailand 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงนวัตกรรมและธุรกิจ : สร้างการเปลี่ยนผ่านให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้า Central Embassy และโรงแรม Park Hyatt Bangkok ถือเป็นเวทีปฏิรูปนวัตกรรมสู่การลงทุนโลกครั้งสำคัญ ที่นำองค์กรระดับโลกอย่าง WIPO, World Bank, Airbus, UNDP, Le Cordon Bleu Dusit และกองทุนขนาดใหญ่มาร่วมสร้าง 'Future Ventures' เพื่อเปิดโอกาสให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยได้เข้าถึงแหล่งทุนและตลาดระดับสากล
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "ประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ามาสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจะนำ ววน. ไปใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์จำเป็นต้องมีกลไกและเวทีที่เชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับนักลงทุน พันธมิตรธุรกิจ และตลาดเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ งาน VR Thailand 2025 จะเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงทรัพยากรที่มีในระบบ ววน. ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศวิจัยใหม่และโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่"
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า "งาน VR Thailand 2025 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้การวิจัยและนวัตกรรมของไทยไม่หยุดอยู่ในห้องแล็บ แต่ก้าวสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างแท้จริง สกสว. เราทำหน้าที่เป็น System Integrator ที่ผสานองค์ความรู้จากทุกภาคส่วน มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สกสว. มุ่งสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในผลงานวิจัย และต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแต้มต่อในการแข่งขันระดับโลก งานนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี จุดประกายแนวคิดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ทั้งด้าน AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์"
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกองทุน ววน. ณ ศูนย์การค้า Central Embassy
ที่จัดแสดงนวัตกรรมเชิง Interactive ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ด้าน คือ Medical & Wellness และ Food & Fruit Creation and Innovation
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จะมี VR Talk จากวิทยากรระดับโลก ได้แก่ "From Dreams to Skies: The Airbus Innovation Journey" โดย Mr. Bert Porteman, Airbus Chief Representative to Thailand (13.30-14.00 น.), "Global Capital Meets Innovation: World Bank's Vision for Trade & Venture Investment" โดย Mr. Rostan Schwab, Co-Head, Tech Investments, IFC, World Bank Group (14.15-14.45 น.) และ "The Future of HealthTech: From Lab to Life" (15.00-17.00 น.)
ในช่วงเย็น (18.00-21.00 น.) จะมี Networking Event : "The Venture Begins" Borderless Innovation Networking for Global Ventures : Medical & Wellness Innovation เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักวิจัยจากทั่วโลก
พลาดไม่ได้ สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่จะเต็มไปด้วยกิจกรรมสำคัญที่จะเชื่อมโยงนวัตกรรมกับโอกาสทางธุรกิจ เริ่มต้นด้วย VR Talk: From Innovation to Impact : WIPO's Vision for Trade and Ventures (10.00-10.30 น.) ตามด้วยการเสวนาด้านอาหารและวิทยาศาสตร์การครัวจาก Le Cordon Bleu Dusit (10.45-12.00 น.)
ไฮไลท์สำคัญคือ Innovation Meets Capital by Shark Tank Thailand (13.30-17.00 น.) ที่นักวิจัยและผู้ประกอบการจะได้นำเสนอผลงานต่อหน้านักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการลงทุนจริง
และปิดท้ายด้วย Networking Event : "The Next Venture Awaits" Borderless Innovation Networking for Global Ventures : Agricultural & Food Innovation (18.00-21.00 น.)
งาน VR Thailand 2025 สะท้อนวิสัยทัศน์ของ สกสว. ภายใต้แนวคิด "SRI for ALL" ที่มุ่งพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมั่นคง
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://vrthailand.tsri.or.th/ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tsri.or.th/