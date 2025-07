“บีม-แดน” แท็กทีม 10 คนเป็นแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ แคมเปญ “Together DOS!” พร้อมส่ง MV “ฉันจะบอกรักเธอทุกวัน” (Everyday) กลายเป็นไวรัลฮอตโซเชียล

ดิศนิติ โตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า แคมเปญนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของครอบครัว “บีม กวี” ที่สร้างภาพจำแห่งครอบครัวอันอบอุ่นในฐานะ Brand Presenter รุ่นแรกที่ถ่ายทอดความห่วงใย ความผูกพัน ของครอบครัว ล่าสุด DOS Life ได้เปิดบ้านต้อนรับ “แดน วรเวช” อีกหนึ่งศิลปินที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่แพ้กัน เข้าเป็นครอบครัว “DOS Family” อย่างเป็นทางการ ร่วมถ่ายทอดแนวคิด “Life in Harmony” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเราเชื่อว่า “บ้านที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ต้องเริ่มจากความห่วงใย ใส่ใจ ที่สำคัญ เราต้องการสื่อให้เห็นว่า “DOS Life ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ออกแบบถังเก็บน้ำ แต่เราคิดถึงพฤติกรรมของการใช้น้ำ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ให้ได้มีน้ำที่สะอาด และปลอดภัย”ถือเป็นครั้งแรกที่ DOS ใช้ Brand Presenter พร้อมกันถึง 10 คน จาก 2 ครอบครัว คือครอบครัว “ตันจรารักษ์” โดยมี ‘บีม กวี-ออย อฏิพรณ์’ และลูกแฝด ‘น้องธีร์-น้องพีร์’ กับ"น้องอัยวา-น้องอัญญา" ซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญที่แล้ว แท็กทีมกับอีกหนึ่งครอบครัวที่มาสมทบ คือ “ดานุวงศ์” นำโดย ‘แดน วรเวช-แพทตี้ อังศุมาลิน’ กับลูกแฝด ‘น้องโรร่า-น้องลิกก้า’ ร่วมกันถ่ายทอด เรื่องราวความสุขผ่าน MUSIC MARKETING พร้อมหนังโฆษณาสุดเซอร์ไพรส์ ที่สร้างไวรัล และเป็นกระแสในโลกโชเชียลอย่างมากในขณะนี้ พร้อมกับการเปิดตัวเพลงใหม่ของ “แดน วรเวช” เพลง “ฉันจะบอกรักเธอทุกวัน” (Everyday) ซึ่งแต่งขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ความห่วงใย และชีวิตประจำวันของครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง เพลงนี้สื่อสารได้ตรงใจ สร้างความอบอุ่นจนแฟนๆ รู้สึกได้ว่า “DOS Life เข้าใจจริงๆ ว่าความสุข คือการใส่ใจในสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” บิ๊กบอส ดอส เล่าต่อไปว่า “เรามองว่า DOS Life ไม่ใช่แค่ถังเก็บน้ำ แต่เป็นผู้ที่ห่วงใย ใส่ใจ เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต เราจึงเลือกเล่าเรื่องผ่านครอบครัวที่ผู้คนรู้จัก เชื่อมโยงผ่านไลฟ์สไตล์ ที่อบอุ่น ดูแล และห่วงใย ครอบครัว” ที่สามารถสื่อสาร แบรนด์ได้ตรงจุด แคมเปญนี้จึงไม่ใช่เพียงการตลาดเชิงพาณิชย์ แต่คือการส่งต่อความรู้สึกของการ “ใส่ใจอย่างต่อเนื่อง”“และเราต้องการตอกย้ำว่า DOS Life คือผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำแบบครบวงจรที่ใส่ใจในด้านนวัตกรรมเพื่อทุกคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ทุกบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ DOS Life คือครอบครัว DOS Family ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบที่ปลอดภัย การผลิตที่ได้มาตรฐาน ดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน เพราะถังเก็บน้ำ ไม่ใช่แค่เรื่องสำรอง แต่คือเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องหันมาใส่ใจในความสะอาด ความปลอดภัย” ดิศนิติ กล่าวด้านครอบครัว “บีม กวี-ออย อฏิพรณ์” เล่าถึงการนำครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้และการถ่าย MV ว่า “วันถ่าย MV สนุกมากเลยครับ ผมเองยังได้เห็นพี่พีร์ พี่ธีร์ อีกโหมดเลย บางทีถ่ายเสร็จเขามีไปเช็กฟุตเองด้วยนะ” “จริงค่ะ แต่ก็มีงอแงบ้างตามประสาเด็กๆ ก็ช่วยหลอกล่อกันทั้งกองเลยค่ะ” ออย เสริม และเล่าต่อว่า “พี่ผู้กำกับนี่เต้นสุดตัวเลย แต่ที่เซอไพรส์มากคือ พอถึงคิวถ่าย น้องอัยยา น้องอัญวา หรือถ้าต้องถ่าย น้องริกก้า น้องโรร่า สองคนนั้นเปลี่ยนโหมดเป็นพี่ชายแสนดีทันทีเลย มีช่วยหลอกล่อด้วยนะ” “ใช่ครับ…ปีนี้วุ่นวายขึ้นจริง” บีม เสริม “แต่บนความวุ่นวาย บรรยากาศมันอบอุ่นมากๆ เลยนะ เพราะ DOS เป็นแบรนด์คุณภาพ ใส่ใจเรื่องของคุณภาพชีวิตของพวกเรา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอด 3 ปีที่ผมเป็นครอบครัว DOS มา ความห่วงใย ใส่ใจของเค้าไม่เคยลดลงเลย” ออย เล่าด้วยว่า “จากปีแรก Oh My Dos มาเป็น Amazing Dos มาจนถึงปีนี้ Together Dos รู้สึกถึงการเติบโตขึ้นทุกๆ ปีเลยค่ะ เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกัน และรู้สึกได้ว่าทุกอย่างคือความห่วงใย ใส่ใจ ที่จะดูแลกันตลอดไป”ฝั่งครอบครัว แดน วรเดช - แพตตี้ อังศุมาลิน ที่ไม่เพียงยกครอบครัวมาร่วมแสดง แต่แดนยังรับหน้าที่แต่งเพลงใน MV ชุดนี้ด้วย “เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมตั้งใจมากๆ” แดนกล่าว และเล่าต่อว่า “เพราะเราไม่ได้เขียนในฐานะนักร้อง แต่เขียนในฐานะคนในครอบครัวคนหนึ่ง และเป็นเพลงที่ผมแต่ง เพื่อ DOS โดยเฉพาะเลยครับ...ตอนที่เริ่มเขียนเพลงนี้ ผมอยากใส่ทุกความรู้สึกจริงๆ ลงไป มันไม่ใช่แค่การแต่งเพลงทั่วไป แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของเราในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตกับครอบครัว และคนที่เรารักและผูกพันจริงๆ เพราะช่วงหลังๆ มานี้ ได้อยู่บ้านมากขึ้น ได้เห็นรายละเอียดเล็กๆ ที่เมื่อก่อนอาจมองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการใช้น้ำที่สะอาด ได้อาบน้ำให้ลูกๆ ได้เห็นแพตตี้ทำกับข้าว ล้างขวดนม ผมรู้สึกเลยว่า มากกว่าน้ำสะอาด คือถังเก็บน้ำที่สะอาด เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสำรอง แต่มันเป็นเรื่องสำคัญ บรรยากาศเล็กๆ ในบ้านที่มันอุ่นหัวใจแบบบอกไม่ถูก ก็เลยอยากจับโมเมนต์พวกนั้นมาใส่ไว้ในเพลงนี้ให้ได้มากที่สุด เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมา ไม่ใช่แค่เรื่องความรัก แต่คือความห่วงใย ความใส่ใจเล็กๆ ในทุกวัน สิ่งที่อาจดูธรรมดา แต่เป็นพลังใจที่สำคัญมากๆ สำหรับผมครับ อยากให้เพลงนี้ เป็นของทุกคน เป็นของทุกบ้าน แบบผมฟังแล้วมันอบอุ่นใจมากเลย มันทำให้เกิดความใส่ใจ ห่วงใย และดูและกันตลอดไป”ขณะที่ แพตตี้ เสริมว่า “ตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเพลงแทนใจของทุกๆ บ้านจริงๆ การดูแล ห่วงใย ใส่ใจกันในทุกวัน มันคือของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้ว และหวังว่าคนที่ได้ฟัง จะได้ย้อนกลับไปมองคนข้าง ๆ แล้วยิ้มออกมาได้ เหมือนตอนที่แพตตี้ได้ฟังพี่แดนร้องเพลงนี้ให้ฟังครั้งแรก”บีม เสริมด้วยว่า “ผมเชื่อในตัวน้องผมคนนี้อยู่แล้ว เพราะเขาเป็นคนที่ตั้งใจ และจริงจัง ทำการบ้านมาดี มีคอยถามผมตลอด เรื่องของการใช้น้ำต่างๆ ซึ่งแดนเขาก็ใช้ถังเก็บน้ำ DOS อยู่แล้ว พอได้ฟังเพลง ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องทุกอย่างจริงๆ เพราะว่าเพลงถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากๆ เรากับครอบครัว อยู่กับ DOS มาเป็นปีที่ 3 แล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่า เค้าเข้าใจคำว่าครอบครัวจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องความอบอุ่น แต่เป็นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ความสะอาด ความปลอดภัยในบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆ แบบพวกเรา”“ตอนที่เราคุยกับ DOS ว่าอยากมีอีกหนึ่งครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน ผมก็นึกถึงน้องชายคนนี้เลยครับ เพราะแดนเค้าเป็นคนที่ละเอียด ใส่ใจ และให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดสุดๆ ยิ่งช่วงหลังๆ มีลูกแล้ว ผมยิ่งเห็นเลยว่า เค้าซีเรียสมากกับเรื่องสุขภาพ ความสะอาดในบ้าน รวมถึงน้ำที่ลูกใช้ด้วย เลยรู้สึกว่า เหมาะมากที่จะมาเป็น ครอบครัว DOS ด้วยกัน พวกเราขอส่งผลงาน MV ฉันจะบอกรักเธอทุกวัน(Everyday) มาช่วยเตือนย้ำว่า ‘ถังดอส’ ไม่ใช่แค่ถังเก็บน้ำ แต่คือหัวใจสำคัญของบ้าน ที่คอยส่งต่อ ความสุข ความสะอาด และความปลอดภัย ให้กับคนที่คุณรัก สานสร้างความรัก ความผูกพันให้กับทุกครอบครัว” บีม ทิ้งท้ายแคมเปญ “Together DOS!” ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกันตลอดไป เป็นการตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ DOS Life ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรื่องน้ำอย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตถังเก็บน้ำ DOS Life คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการในทุกๆไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมถึงการส่งมอบ ทุกหยดน้ำสะอาด เพื่อความมั่นใจและดูแลตลอดไป เพราะน้ำที่ดี คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีTogether DOS ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกันตลอดไป สามารถรับชม MV ฉันจะบอกรักเธอทุกวัน (Everyday) พร้อมกันทุกช่องทางตั้งแต่วันนี้หรือที่ https://youtu.be/ZIWqEUFmOTg