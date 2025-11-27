กรมทางหลวง ตั้งจุดรับ-ส่ง ประชาชน 3 เส้นทาง "สงขลา-สตูล"ที่มีน้ำท่วมสูง

กรมทางหลวง ตั้งจุดรับ-ส่ง ประชาชน “3 เส้นทาง 6 จุด" พื้นที่ สงขลา-สตูล ที่มีน้ำท่วมสูง ช่วยในการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ ขนย้ายสิ่งของ
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้จัดรถขนส่ง 3 เส้นทาง 6 จุด รับ-ส่ง เพื่อช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมสูง รวมทั้งการเดินทางข้ามพื้นที่ การขนย้ายสิ่งของ และการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานร่วมปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
📍เส้นทางที่ 1 : สนามบินหาดใหญ่ - เมืองสงขลา มี 3 จุด ขึ้น-ลง คือ
- สนามบินหาดใหญ่
- ปตท.คลองวง
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
📍เส้นทางที่ 2 : สนามบินหาดใหญ่ - มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ (หาดใหญ่) - เมืองสงขลา มี 4 จุด ขึ้น-ลง คือ
- สนามบินหาดใหญ่
- วัดโคกนาว
- มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ (เมืองหาดใหญ่)
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
📍เส้นทางที่ 3 : สนามบินหาดใหญ่ - เมืองสตูล มี 2 จุดขึ้นลง
- สนามบินหาดใหญ่
- แขวงทางหลวงสตูล
เปิด 3 จุดปฏิบัติงานบริการประชาชน
📍 จุดปฏิบัติงานที่ 1: มทบ.42 หน่วยบัญชาการค่ายเสนาณรงค์ (หาดใหญ่)
☎️ ประสานงาน: โทร. 074-586-685
📍 จุดปฏิบัติงานที่ 2: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และ ศูนย์สร้างทางสงขลา
☎️ ประสานงาน: โทร. 074-311-091
📍 จุดบริการที่ 3: แขวงทางหลวงสตูล
☎️ ประสานงาน: โทร. 074-772-139
กรมทางหลวง พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการเดินทางของท่านตลอด 24 ชั่วโมง