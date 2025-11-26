ช.การช่าง ถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นำโดยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร,นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัย เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ ในโอกาสนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานในพิธีกล่าวคำน้อมถวายความอาลัยและนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบจิตน้อมศิระกราน พร้อมลงนามในสมุดถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และขอน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิศวกรรมเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบต่อไป