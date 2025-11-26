Dusit Central Park ประกาศความสำเร็จ โชว์ยอดขาย The Residences at Dusit Central Park 95%

บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Here for Bangkok และผู้พัฒนา The Residences at Dusit Central Park โครงการที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ใน Super Core CBD ย่านพระราม 4 – สีลม ย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ A World-class Complete Mixed-use Development ที่ยกระดับมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับสากลในทุกมิติ โชว์ความสำเร็จของทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ อาคารสำนักงาน Central Park Offices ศูนย์การค้า Central Park Retail และสวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น รวมถึงยอดขายของ The Residences at Dusit Central Park กว่า 95% ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของอาเซียนที่พัฒนาตามมาตรฐานที่พักอาศัยสูงสุดระดับโลก LEED Gold v4.1 Residence Multi-Family ล่าสุด เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ “Legacy in Light เมื่อตำนานส่องแสง” เนรมิตสวนดุสิตอรุณฯ ให้สว่างไสวด้วยแสงไฟนับแสนดวง พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยรายได้ทั้งหมดจะร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
คุณละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Dusit Central Park สามารถสร้างการรับรู้และความสนใจที่มีต่อการเดินหน้าครั้งสำคัญ ตั้งแต่การประกาศแปลงโฉมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เดิมสู่โครงการเวิล์ดคลาสมิกซ์ยูสมูลค่า 46,000 ล้านบาทที่มีทั้งโรงแรม ที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในพื้นที่เดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ Here for Bangkok ที่วันนี้ได้พลิกโฉมหน้าของเมืองกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านพระราม 4 – สีลมสู่การเป็นพื้นที่ Super Core CBD และ Luxury Spot ด้วยการมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับแบบ Seamless ในทุกองค์ประกอบของโครงการฯ ทั้งนี้ในเดือนกันยายนพ.ศ. 2567 เราได้เปิดองค์ประกอบแรกอย่างโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นและล้นหลามทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ มียอดจองห้องพักและใช้บริการห้องจัดเลี้ยงตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความโดดเด่นของแบรนด์ไทยบนเวทีระดับโลกกับการคว้ารางวัลระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับโลกที่มอบให้แก่โรงแรมที่มอบประสบการณ์การเข้าพักและการบริการที่ยอดเยี่ยมเหนือระดับ อาทิ มิชลิน คีย์ 1 ดอก (One Michelin Key) 2025, Travels & Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025 และ Best New Hotel in Asia Pacific in the Tatler Best Awards 2025 สำหรับในปีนี้ โครงการฯ ยังได้สร้างปรากฏการณ์มากมาย ทั้งการเปิด Central Park ศูนย์การค้าที่รวบรวมแบรนด์อาหาร และ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าในทุกๆวัน และอาคารสำนักงาน Central Park Offices คอมมูนิตี้คนทำงานระดับ Class A ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนสำหรับการทำงานทั้งต่อร่างกายและจิตใจ ผ่านความมุ่งมั่นที่จะได้รับมาตรฐานอาคาร LEED Gold, WELL Platinum และ WiredScore Platinum
อีกหนึ่งหัวใจหลักของโครงการ Dusit Central Park ที่ทำเพื่อสังคมไทยและได้กลายเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองกับ สวนดุสิตอรุณฯ สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขนาด 7 ไร่ (11,200 ตารางเมตร) ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาพื้นที่มิกซ์ยูสของโครงการฯ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขแห่งใหม่ โดยออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และแนวคิด Inclusive Design For All เพื่อให้พื้นที่สีเขียวสามารถตอบรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศ ทุกวัย พร้อมคัดเลือกพันธุ์ไม้ไทยแท้ 100% ที่เป็นไม้ประจำถิ่นและไม้ที่หาชมได้ยากมาปลูกบนพื้นที่สีเขียวแห่งนี้และนำหลัก Biophilic Design เข้ามาเชื่อมโยงผู้คนที่เข้ามาใช้บริการให้สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพเมืองให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม
คุณละเอียดกล่าวต่อไปว่า “อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่นับเป็นความสำเร็จและภาคภูมิใจของเราคือ The Residences at Dusit Central Park ที่พักอาศัยรูปแบบ Branded Residences ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่นำเสนอ 2 Living Concepts ในอาคารเดียวพร้อม Facilities ที่ครบครันและครอบคุมทุกไลฟ์สไตล์ เติมเต็มประสบการณ์การพักอาศัยด้วยการบริการในรูปแบบ Graciously Dusit Hospitality ที่อบอุ่นและใส่ใจในทุกรายละเอียดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดุสิตธานีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยความสูงถึง 299 เมตร ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคารที่สูงเป็น 5 ลำดับแรกของประเทศไทย และเป็นโครงการแรกของอาเซียนที่พัฒนาตามมาตรฐานสูงสุด LEED Gold v4.1 Residence Multi-Family ซึ่งมุ่งเน้นในการยกระดับ Well-being ในหลากหลายมิติ ทั้งคุณภาพอากาศ ความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และความสบายในการพักอาศัย เราตั้งใจสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับและยั่งยืนให้แก่ลูกบ้าน ตั้งแต่ช่วงรอการส่งมอบจนถึงการอยู่อาศัยจริง โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งหรูชั้นนำของไทยในการรังสรรค์ Show Residences 3 ยูนิต 3 สไตล์ พร้อมบริการออกแบบและตกแต่งครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ Effortless with One Seamless Experience ความสะดวกสบายแบบไร้รอยต่อเฉพาะสำหรับลูกบ้านของเรา ปัจจุบันมียอดขายกว่า 95% คิดเป็นมูลค่าราว 17,000 ล้านบาท”
คุณละเอียดกล่าวเสริมว่า “สำหรับในช่วงปลายปีนี้ ทางโครงการฯ ได้เตรียมจัดประสบการณ์ที่อบอุ่นเพื่อส่งท้ายปีงูเล็กบนสวนดุสิตอรุณฯ ตอกย้ำความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและความเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ โดยนำเสนอความสวยงามของแสงไฟนับแสนดวงผสานเข้ากับพื้นที่สวนดุสิตอรุณฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้มาเยือนพร้อมกิจกรรมพิเศษดนตรีในสวนโดยศิลปินชื่อดัง คุณโต๋ ศักดิ์สิทธ์, คุณแอม เสาวลักษณ์, คุณใหม่ เจริญปุระ, คุณกิต เดอะว๊อยซ์, คุณโรส ศิรินทิพย์ และวงออเครสตร้าจากมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และพื้นที่บริเวณอัฒจันทร์ดุสิตพินีที่จะมีจอขนาดใหญ่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทย หน่วยงานที่กำกับดูแลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กิจกรรม “Legacy of Light เมื่อตำนานส่องแสง” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2569 รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำมาร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อยอดจากแคมเปญไลน์สติ๊กเกอร์ Park for Life ที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจำหน่ายบัตรได้ที่เพจ Facebook: Dusit Central Park แล้วพบกันนะคะ”