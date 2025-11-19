ชาญอิสสระรุกตลาดยุโรป เปิดโรดโชว์อสังหาฯ

ชาญอิสสระ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเจาะตลาดไฮเอนด์ต่างชาติ เปิดโรดโชว์นำเสนออสังหาฯ กลุ่มลักชัวรี่จากกรุงเทพฯ – หัวหินและภูเก็ต สู่ผู้ซื้อ นักลงทุน เอเจ้นท์ในยุโรป กระแสตอบรับดี สะท้อนความต้องการอสังหาฯ ในไทยที่ยังเติบโตได้ในตลาดสากล พร้อมปัจจัยหนุนด้านคุณภาพชีวิต Wellness & Healthcare ราคาที่แข่งขันได้ และสภาพอากาศ ที่อบอุ่นอย่างภูเก็ต มั่นใจกับแบรนด์ชาญอิสสระที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์และพัฒนาโครงการคุณภาพมาอย่างยาวนาน
ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการนำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มชาญอิสสระ ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และโรงแรม โรดโชว์ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าและนักลงทุนในยุโรป ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของชาญอิสสระ โดยตั้งใจนำเสนอโครงการที่สะท้อนศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีทั้งคุณภาพ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส รวมถึงการมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เป็น Top Destination สำหรับการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยระยะยาวหลังเกษียณ มี Wellness & Healthcare ที่เป็นจุดแข็งระดับโลก โครงสร้างพื้นฐานและการเดินทางที่สะดวก รวมถึงนโยบาย Long-term Visa สำหรับต่างชาติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง คุณภาพชีวิต ค่าครองชีพ และสภาพอากาศอบอุ่นตลอดปี โดยเฉพาะในภูเก็ต เหล่านี้จึงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
“จากปัจจัยดังกล่าวทำให้มองเห็นถึงช่องทางและโอกาสในการนำโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเรา โดยเฉพาะคอนโดหรู เรสซิเดนซ์สำหรับตากอากาศ โรงแรม ลักชัวรี่ถึงอัลตร้าลักชัวรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ซื้อ ชาวต่างชาติในกลุ่มยุโรป ที่ชื่นชอบและคุ้นเคยเดินทางมายังประเทศไทยบ่อย และรู้จักแบรนด์ Sri panwaและชาญอิสสระเป็นอย่างดี ซึ่งการโรดโชว์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ลูกค้า นักลงทุน และเอเจ้นท์ยุโรปอย่างคึกคักมีทั้งผู้เข้าร่วมงาน การให้ข้อมูลแบบ Private Session รวมถึงกลุ่มที่แสดงความสนใจจองและรอเข้าชมโครงการเมื่อเดินทางมาประเทศไทย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้พบปะกับสถาบันด้านการโรงแรมชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแนะนำแบรนด์ Sri panwa Phuket และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานด้าน Hospitality ในอนาคต เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการโรงแรมระดับโลก” ดิฐวัฒน์ กล่าว
สำหรับ 8 โครงการคุณภาพที่ชาญอิสสระนำไปร่วมโรดโชว์ยุโรปครั้งนี้ ครอบคลุมทั้ง
โครงการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
• โครงการบ้านอิสสระ บางนา (Baan Issara Bangna) The New Legacy Of Freedom บ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury สะท้อนความเรียบหรูของการใช้ชีวิตที่อิสสระ
• โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) Unite All Side Of Your Life ลักชัวรี่คอนโดมิเนีย ใจกลางสาทร
โครงการที่ตั้งอยู่หัวหิน
• โครงการ ศศรา หัวหิน (Sasara Hua Hin) The Art Of Escape คอนโดฯ ติดริมชายหาด เขาตะเกียบ
• โครงการซาซ่าส์ หัวหิน (Sasa Hua Hin) The Gem Of Escape คอนโดฯ Low Rise วิวสนามกอล์ฟ
โครงการที่ตั้งอยู่ภูเก็ต
• โครงการศรีพันวา ลากูน (Sri Panwa Lagoon) The New Legacy Of Sri panwa Begins โครงการใหม่ล่าสุดย่านบางเทา เชิงทะเล โครงการ Mixed - use มีทั้ง Luxury Waterfront Pool Villa และ Multi-Flex House With Lagoon View
• โครงการศรีพันวา ภูเก็ต สกายซีรีส์ (Sripanwa The Sky Series) พลูวิลล่าวิวทะเล และ Luxury Residence ภายในโครงการศรีพันวา ภูเก็ต พร้อมบริการระดับ World class Residence
• โครงการบาบา บีชคลับ นาใต้ (Baba Beach Club Natai) Exclusive Beach Club Hotel & Private Residences สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนหาดนาใต้