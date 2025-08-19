Dusit Central Park เตรียมเปิดสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3 กันยายน 68

เตรียมพบความยิ่งใหญ่ของ “Dusit Central Park” พร้อมเปิดสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3 กันยายน นี้
บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Here for Bangkok และผู้พัฒนา The Residences at Dusit Central Park โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ที่ดีที่สุดใน Super Core CBD เผยภาพความพร้อมของ Roof Park สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Largest Urban Roof Park) ที่รวบรวมพรรณไม้ไทย 100% พร้อมจุดชมวิวที่สวยที่สุดใจกลางเมือง Extended Park View ที่เชื่อมพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ กับสวนลุมพินีได้แบบไร้รอยต่อ เตรียมพร้อมเปิดต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ณ วันที่ 3 กันยายนนี้
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Roof Park ของ Dusit Central Park แห่งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาพื้นที่มิกซ์ยูสของโครงการฯ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงธุรกิจบน Prime Location แต่เป็นพื้นที่ที่ตอบแทนสังคม ต้อนรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รองรับทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์”
“ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ (11,200 ตารางเมตร) ขึ้นโดยเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่เชื่อมต่อทุกองค์ประกอบของโครงการ ทั้งโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และสำนักงานเข้าไว้ด้วยกัน และนับว่าเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่โครงการขนาดใหญ่ใจกลางเมืองได้สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย พร้อมมอบความสวยงามด้านภูมิสถาปัตย์ครอบคลุมพื้นที่ชั้น 4 ต่อเนื่องถึงชั้น 7 ให้กับโครงการฯ ควบคู่กับการมอบทิวทัศน์แบบ Extended Park View ที่เชื่อมกับสวนลุมพินีแบบไร้รอยต่อ”
สวนยังมีจุดเด่นมากมายทั้งการคัดเลือกต้นไม้อย่างพิถีพิถันและลงพรรณไม้ไทย 100% การจำลองแอ่งน้ำและน้ำตกขนาดใหญ่และเล็กทั่วบริเวณ ทางเดินที่ออกแบบด้วยหลัก Universal Design ที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้รถเข็น โซน Food Passage ที่ทุกคนจะได้ลิ้มลองอาหารจากร้านชื่อดัง โซน D Garden ที่เชื่อมต่อกับ Residents’ Private Garden ของลูกบ้านของโครงการ The Residences at Dusit Central Park จุดชมวิว Bird Nest ที่ทุกคนสามารถชมทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มตา โซนกิจกรรมและสันทนาการ Amphitheater พร้อมโซนสำหรับการเดินเล่นและออกกำลังกาย เพื่อทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 กันยายนนี้
“และเรายังอยู่ในระหว่างการคัดสรรชื่ออย่างเป็นทางการของ Roof Park ซึ่งเป็นชื่อจากแคมเปญ ‘The Landmark of Thai Pride: Roof Park Naming’ ที่มีผู้สนใจส่งชื่อเข้าประกวดอย่างล้นหลามกว่า 2,200 ชื่อ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งชื่อและแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ของท่าน และเราเตรียมประกาศผลในเร็วๆ นี้”
“สำหรับการเข้ามาใช้บริการ Thailand’s Largest Urban Roof Park แห่งนี้ เราต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแขกจากโรงแรม ผู้พักอาศัยของโครงการ Dusit Residences และ Dusit Parkside ผู้ที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า และพนักงานออฟฟิศ รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการทั่วไป” ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานีฯ กล่าว
สำหรับการเดินทางสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางรถยนต์ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง และรถไฟใต้ดิน MRT สถานีสีลมที่มีทางเชื่อมจากสถานีตรงเข้าสู่ตัวโครงการฯ อย่างไร้รอยต่อ หรือจะเป็นการเดินทางโดยรถประจำทางสาย 15, 3-45 (77), 3-52R, 3-9E (45), 4, 4-68, 77, 141, 113, 115, 162, 514 และสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำเข้ามาจอดภายในโครงการได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน
ละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด กล่าวว่า “นอกจากเป็นองค์ประกอบที่ช่วยดึงดูดคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ ผ่านการผสานหลักการออกแบบ Biophilic Design ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติด้วยองค์ประกอบ เช่น พื้นผิว ลวดลาย และวัสดุธรรมชาติ ที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ทั้งภาพของความเขียวขจี กลิ่นหอมของดอกไม้ รวมถึงเสียงและสัมผัสที่เย็นสบายจากน้ำตก
ประกอบกับหลักการของระบบนิเวศ (Ecosystem Principles) ผ่านการคัดเลือกต้นไม้ที่นอกจากจะช่วยสร้างออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นแล้ว ยังเป็นเป็นบ้านของนก แมลงที่เป็นประโยชน์ และสัตว์เล็กสัตว์น้อย ที่เกื้อหนุนการดำรงอยู่ของธรรมชาติได้อย่างแท้จริง
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม รวมไปถึงสิทธิพิเศษในการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ และโปรโมชั่นจากร้านค้าผู้ให้บริการภายในโครงการผ่านทาง Facebook และ Instagram ของทางโครงการเพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพภายใน Roof Park แห่งนี้ได้อย่างมีความสุข ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังเป็นปอดสีเขียวที่จะช่วยยกระดับนิเวศเมือง (Urban Ecology) ทำให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับโลก สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เปิดให้บริการในวันที่ 3 กันยายนนี้ โดยเปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. สำหรับท่านที่จะมาใช้บริการ Roof Park นอกเวลาปิด-เปิดของศูนย์การค้า Central Park สามารถใช้ลิฟต์ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook: www.facebook.com/dusitcentral และ Instagram:www.instagram.com/dusitcentralpark
