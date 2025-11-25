ทช.เผยถนนภาคใต้ 8 จังหวัด แจ้งปิดใช้สัญจร 38 สายทาง ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยวางแนวกระสอบทรายช่วยเหลือประชาชน

กรมทางหลวงชนบท เผยถนนภาคใต้ 8 จังหวัดน้ำท่วมแล้ว 84 สาย รถผ่านไม่ได้ 38 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน นำกระสอบทรายวางแนวป้องกันบ้านเรือนใน จ.พัทลุง ส่วนสะพานเบลีย์สาย นศ.4093"นครศรีธรรมราช "ติดตั้งเสร็จแล้ว บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 คน
วันที่ 25 พ.ย. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยเผยว่า ปัจจุบัน มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล ได้รับผลกระทบรวม 84 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 46 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 38 สายทาง ดังนี้
จังหวัดตรัง ถนนสาย ตง.1037 และสะพานชุมชนสาย ตง.019, ตง.008, ตง.017
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนสาย นศ.3084, นศ.4021
จังหวัดนราธิวาส ถนนสาย นธ.2003, นธ.2021, นธ.4001, นธ.4008, นธ.4016, นธ.5027
จังหวัดปัตตานี ถนนสาย ปน.2001, ปน.2003, ปน.2023, ปน.2044, ปน.2061, ปน.3054, ปน.3084, ปน.4009, ปน.4039
จังหวัดพัทลุง ถนนสาย พท.1014, พท.1015, พท.1042, พท.5051, พท.2013, พท.4007, พท.5050
จังหวัดยะลา ถนนสาย ยล.3003, ยล.3015, ยล.4002, ยล.4023
จังหวัดสงขลา ถนนสาย สข.4013, สข.4029, สข.4037, สข.4040, สข.4047
จังหวัดสตูล ถนนสาย สต.5025
หน่วยงานกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ทั้งในเรื่องการลาดตระเวนบนสายทาง ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับจังหวัดทั้งการสนับสนุนยานพาหนะ การมอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น นอกจากนี้ อธิบดีฯ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของ ทช. ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยอีกด้วย
@สะพานเบลีย์ นศ.4093 อำเภอนบพิตำ ติดตั้งเสร็จแล้ว
สำหรับในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งสะพานเบลีย์หรือสะพานเหล็กสำเร็จรูป บนถนนทางหลวงชนบทสายทาง นศ.4093 แยก ทล.4186 (กม.15+420) บ้านคลองนัน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนแล้ว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 2,000 คน ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกในช่วงเกิดเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) โดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน ได้เร่งนำกำลังบรรจุถุงทราย เพื่อนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำตามบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบทอีกด้วย
ทั้งนี้ หากพื้นที่จังหวัดไหนระดับน้ำได้ลดลงแล้ว ทช. จะเร่งประเมินสถานการณ์และเข้าฟื้นฟูโครงข่ายทางหลวงชนบทในเบื้องต้นโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้ก่อน โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146