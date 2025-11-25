ทางหลวง 10 จังหวัด จมน้ำแล้ว 123 แห่ง ใต้หนักสุด มี 47 แห่งที่ระดับน้ำสูง รถสัญจรผ่านไม่ได้

กรมทางหลวง อัฟเดตน้ำท่วม 25 พ.ย. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม จำนวน 10 จังหวัด ภาคใต้หนักสุด 7 จังหวัด ระดับน้ำสูง รถผ่านไม่ได้ 47แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ นำเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนเต็มกำลัง
วันที่ 25 พ.ย. 2568 กรมทางหลวง (ทล.) สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ พบว่า มีน้ำท่วมทางหลวงในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรังและจังหวัดนราธิวาส (46 สายทาง จำนวน 123 แห่ง) การจราจรผ่านไม่ได้ 49 แห่ง ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
(1) ทล.1012 ฮอด - วังลุง - บ้านนาคอเรือ ช่วงกม.7+400 - 14+200
2. จังหวัดอ่างทอง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
(1) ทล.33 ช่วงกม. 32+300 - 34+200 อ.ป่าโมก นาคู - ป่าโมก
3. จังหวัดนราธิวาส ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
(1) ทล.4168 ช่วงกม.0+000- 1+100 อ.บาเจาะ ต้นไทร - ปะลุกาสาเมาะ
(2) ทล.4062 ช่วงกม.32+600 - 32+610 อ.สุคีริน
(3) ทล.42 ช่วงกม.161+000 - 161+500 อ.บาเจาะ
(4) ทล. 4167 ช่วงกม. 11+500 - 11+700 อ.บาเจาะ
(5) ทล.4060 ช่วงกม. 43+365 - 43+700 อ.รือเสาะ
(6) ทล.4066 ช่วงกม. 48+600 - 49+400 อ.ยี่งอ
4. จังหวัดสงขลา ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง
(1) ทล.4 ช่วงกม.1271+000 - 1272+000 อ.หาดใหญ่
(2) ทล.406 ช่วงกม.21+400 - 23+600 อ.รัตภูมิ
(3) ทล.4 ช่วงกม.1284+665 อ.สะเดา
(4) ทล.42 ช่วงกม.26+900 - 32+200 อ.นาทวี
(5) ทล.43 ช่วงกม.42+000 - 42+939 อ.จะนะ
(6) ทล.43 ช่วงกม.43+000 - 43+600 อ.เทพา
(7) ทล.408 ช่วงกม.196+800 - 198+000 อ.จะนะ
(8) ทล.4085 ช่วงกม.6+722 - 8+200 อ.เทพา
(9) ทล.408 ช่วงกม.213+500 - 215+700 อ.จะนะ
(10) ทล.408 ช่วงกม.211+500 - 223+100 อ.นาทวี
(11) ทล.408 ช่วงกม.231+500 - 233+700 อ.นาทวี
(12) ทล.4085 ช่วงกม.1+100 - 5+850 อ.เทพา
(13) ทล.4145 ช่วงกม.1+210 อ.สะเดา
(14) ทล.4145 ช่วงกม.0+000 - 2+700 อ.สะเดา
(15) ทล.4287 ช่วงกม.20+000 - 29+224 อ.หาดใหญ่
(16) ทล.43 ช่วงกม.43+000 - 43+500 อ.เทพา
(17) ทล. 43 ช่วงกม.62+400 - 63+500 อ.เทพา
(18) ทล. 414 ช่วงกม.17+000 - 18+000 อ.หาดใหญ่
(19) ทล. 414 ช่วงกม.23+000 - 24+315 อ.บางกล่ำ
5. จังหวัดสตูล ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง
(1) ทล.404 ช่วงกม.96+300 - 96+624 อ.ละงู
(2) ทล.404 ช่วงกม.96+624 - 100+500 อ.ละงู
(3) ทล.404 ช่วงกม.128+400 - 133+100 อ.เมืองสตูล
(4) ทล.406 ช่วงกม.72+000 - 77+000 อ.ควนโตน
(5) ทล.4184 ช่วงกม.0+000 - 2+000 อ.ควนโตน
6. จังหวัดปัตตานี ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
(1) ทล.4061 ช่วงกม.23+600 - 32+200 อ.มายอ
(2) ทล.4075 ช่วงกม.0+000 - 7+000 อ.ยะหริ่ง
(3) ทล.4092 ช่วงกม.21+075 อ.ทุ่งยางแดง
7. จังหวัดยะลา ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
(1) ทล.409 ช่วงกม.27+000 - 30+300 อ.เมืองยะลา
(2) ทล.409 ช่วงกม.18+200 - 22+700 อ.เมืองยะลา
(3) ทล.410 ช่วงกม.41+400 - 42+600 อ.เมืองยะลา
(4) ทล.4077 ช่วงกม.0+200 - 0+500 อ.ยะหา
(5) ทล.4089 ช่วงกม.0+000 - 1+825 อ.เมืองยะลา
(6) ทล.4092 ช่วงกม.0+000 - 17+000 อ.รามัน
8. จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
(1) ทล.404 ช่วงกม.20+650 - 20+920 อ.ย่านตาขาว
(2) ทล.404 ช่วงกม.55+550 - 56+500 อ.ปะเหลียน
(3) ทล.4046 ช่วงกม.4+650 - 4+950 อ.เมืองตรัง
(4) ทล.4125 ช่วงกม.12+300 - 13+500 อ.ปะเหลียน
(5) ทล.4276 ช่วงกม.0+300 - 4+700 อ.ห้วยยอด
9. จังหวัดพัทลุง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
(1) ทล.4 ช่วงกม.1191+600 - 1192+100 อ.เขาชัยสน
(2) ทล.4121 ช่วงกม.2+900 - 2+930 อ.ตะโหมด
ทั้งนี้ กรมทางหลวงยืนยันความพร้อมในการช่วยเหลือทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายะแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลการทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) : https://hdms.doh.go.th/