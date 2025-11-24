ทช.เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ ถนน“นศ.4093” อ.นบพิตำ พร้อมระดมความช่วยเหลือ ถุงยังชีพ-รถลากจูง

กรมทางหลวงชนบท เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์ ถนนสาย นศ.4093 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช และจัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและสนับสนุนรถบรรทุกลากจูงในการขนย้ายรถสายพานของกองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เผยถนน 87 สายทาง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ถูกน้ำท่วม
วันที่ 24 พ.ย. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ยังได้เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ในเรื่องการติดตามเหตุน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตามระดับน้ำบนโครงข่ายทางหลวงชนบทและลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง อาทิ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมของเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,300 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ในการช่วยจัดสิ่งของใส่ถุงยังชีพให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งทำการติดตั้งสะพานเบลีย์หรือสะพานเหล็กสำเร็จรูป บนถนนทางหลวงชนบทสายทาง นศ.4093 แยก ทล.4186 (กม.15+420) บ้านคลองนัน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนอีกด้วย สำหรับในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ได้สนับสนุนรถบรรทุกลากจูงในการขนย้ายรถสายพานอเนกประสงค์ของกองพลพัฒนาที่ 4 จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและขนส่งผู้ประสบภัยพื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ได้กำชับในเรื่องการบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกับหน่วยงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ ตลอดจนในเรื่องการดูแลทรัพย์สินของทางราชการและการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ ทช. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
ล่าสุด เวลา 10.30 น.วันนี้ โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 12 จังหวัด รวม 87 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 56 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 31 สายทาง หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146