ทช.ติดตั้งสะพานเบลีย์ สาย อด.4082 แยก ทล.2025 - บ้านท่าลี่ “อุดร”ที่ถูกน้ำเซาะตอม่อทรุด เสร็จแล้ว

กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่ติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย อด.4082 แยก ทล.2025 - บ้านท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เสร็จแล้ว บรรเทาความเดือดร้อนปชช. พร้อมเร่งซ่อมสะพานถนนสาย อด.4013 แยก ทล.2376 - บ้านนาตูม ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนคอสะพานขาดและตอม่อทรุดตัว
นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงถนนของกรมทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนทางหลวงชนบทสายทาง อด.4082 แยก ทล.2025 - บ้านท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.ที่ 19+600 และได้ดำเนินการถมบริเวณคอสะพานขาดและตอม่อสะพานที่ทรุดตัวเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ ช่วง กม.ที่ 18+400 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
สำหรับ โครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย อด.4013 แยก ทล.2376 - บ้านนาตูม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี กม.ที่ 12+400 ถนนบริเวณคอสะพานเกิดการทรุดตัวชำรุดเสียหาย ทำให้รถสัญจรผ่านไม่ได้ ซึ่งในเบื้องต้น ทช. ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยการถมดินคอสะพานแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ก่อนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากพบเหตุบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146