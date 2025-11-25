กรมพัฒน์ผนึกพันธมิตร ลุยตรวจนอมินีโรงงานพื้นที่ จ.ชลบุรี 300 ไร่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงาน สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียน พบตั้งอยู่บนพื้นที่ 300 ไร่ ทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าพื้นที่ทำโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินคดีแล้ว และได้ตรวจสอบนอมินี พบกรรมการต่างชาติและผู้ถือหุ้นคนไทยเชื่อมโยงกัน เตรียมเจาะลึกต่อไป
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังจากได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินงานโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยผลการตรวจสอบ พบว่า โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินบางส่วนเพื่อประกอบกิจการโรงงาน เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงงานและคัดกรองผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ และผู้แทนโรงงานแจ้งว่ายังไม่มีการประกอบกิจการของโรงงาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจพบว่าโรงงานมีการฝ่าฝืนเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักร และได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีแล้ว
ส่วนกรมได้เรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน และบันทึกถ้อยคำกรรมการ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้น โดยพบว่ากรรมการต่างชาติและผู้ถือหุ้นคนไทยของทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกันและถือหุ้นในหลายบริษัท ซึ่งจะรวบรวมข้อเท็จจริงและขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างชาติของบริษัทที่มีลักษณะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี มีผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นายอำเภอเมืองเกาะจันทร์ อบต.ท่าบุญมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แรงงานจังหวัด ประกันสังคม ตำรวจ สภ.อ.เกาะจันทร์ และเจ้าหน้าที่ที่ดินสาขาพนัสนิคมเข้าร่วม
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการและนักลงทุนให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ แต่จะไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้นอมินีหรือมิจฉาชีพฉวยโอกาสทำลายเศรษฐกิจและประเทศไทย โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีในทุกพื้นที่ หากธุรกิจรายใดเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย จะดำเนินการโดยเด็ดขาด และจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด
สำหรับการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม