กรมพัฒน์ลุยฟันไม่เลี้ยง ทั้งคนทำบัญชี ผู้เกี่ยวข้อง ฮุบบริษัทต่างชาติฉกเงิน 18 ล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงเคสทนายความชาวฝรั่งเศส ถูกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสาร เปลี่ยนกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทผ่านระบบออนไลน์ แล้วใส่ชื่อมิจฉาชีพแทน ก่อนถอนเงินออกจากบัญชี 18 ล้าน เผยผลตรวจสอบพบนางสาว จ. อาชีพผู้ทำบัญชีอิสระ เป็นผู้ดำเนินการ สั่งระงับเข้าระบบจดทะเบียน พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนบริษัทที่เสียหาย ได้เพิกถอนการจดทะเบียนใหม่แล้ว
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับทนายความชาวฝรั่งเศส ถูกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสาร และดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรม โดยนำชื่อผู้เสียหายออกและใส่ชื่อมิจฉาชีพแทน ก่อนที่จะมีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารไปกว่า 18 ล้านบาท ว่า ทันทีที่ทราบเรื่อง กรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวในทันที โดยผลการตรวจสอบ พบว่า คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวผู้เสียหายออกจากการเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว มีนางสาว จ. อาชีพผู้ทำบัญชีอิสระ ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียน โดยได้มีการโฆษณาบริการรับจ้างจดทะเบียนและรับทำบัญชีผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่อมามีผู้ติดต่อว่าจ้างให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยให้ผู้เสียหายออกจากกรรมการและให้นาย น. เข้าเป็นกรรมการแทน โดยรับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน
โดยในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ทำบัญชีอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง มิได้มีการตรวจสอบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นกรรมการเดิมของบริษัทได้รับทราบและยินยอมให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่ เพราะตามระเบียบต้องให้กรรมการเดิม ซึ่งเป็นผู้เสียหายลงชื่อต่อหน้าตนเอง แต่ปรากฏว่าไม่ได้ให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้ ดังนั้น การกระทำของ นางสาว จ. ผู้รับจ้างจดทะเบียน ถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงและวัตถุประสงค์ในการใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของกรม ซึ่งขณะนี้กรมได้เพิกถอนสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ของนางสาว จ. แล้ว
ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีของผู้เสียหายตามข่าวแล้ว กรมยังได้เพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2568 และขยายผลการตรวจสอบไปยังนิติบุคคลรายอื่น ๆ ที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการเดิมออก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกรณีของผู้เสียหาย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กรรมการเดิมรับทราบและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปด้วย
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบของเหตุการณ์นี้ต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมเป็นอย่างยิ่ง และขอยืนยันว่า กำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งเร่งพิจารณาหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต โดยขอเน้นย้ำและเตือนให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้บริการรับจ้างจดทะเบียน เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการส่งมอบข้อมูลและเอกสารส่วนตัว และควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้างอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ในทางกลับกันขอเตือนผู้ทำบัญชี ทนายความ และผู้ให้บริการรับจดทะเบียน ปฏิบัติตามระเบียบของกรมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ การจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของนิติบุคคลทุกครั้ง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ และขอให้หลีกเลี่ยงการซื้อ-ขายบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกหลอกลวงหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดของมิจฉาชีพได้ ส่วนประชาชนทั่วไป หากพบเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน Call Center 1570