กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือ อินฟลูเอนเซอร์ไทย เตรียม Kick Off ดึงอินฟลู ครีเอเตอร์ ขับเคลื่อนสินค้าท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสมาคมอินฟลูเอนเซอร์ไทย เตรียมเปิดตัวโครงการใหญ่ “Kick off เพื่อส่งเสริมอินฟลูเอนเซอร์ไทย” ปั้นกำลังสำคัญช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทย สู่การเติบโตอย่างมีมาตรฐาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล


นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 กรมฯ ได้จัดประชุมความร่วมมือกับสมาคมอินฟลูเอนเซอร์ไทย ณ ห้องประชุมม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมอินฟลูเอนเซอร์ไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมอินฟลูเอนเซอร์ไทยได้ดำเนินการโดยมุ่งเน้นการยกระดับอินฟลูเอนเซอร์ไทยผ่านการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมร่วมกับสภาคุ้มครองผู้บริโภค และเชื่อมโยงอินฟลูเอนเซอร์กับผู้ประกอบการ โดยจัดโครงการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า การผลิตคอนเทนต์ และการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึง ผลักดันโอกาสของอินฟลูเอนเซอร์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ


อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวต่อว่า สมาคมฯ เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายและรวบรวมข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดังกล่าว พร้อมแนะนำแนวทางในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีทิศทางการนำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้อินฟลูเอนเซอร์รายย่อย (Micro Influencer) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด รวมถึงแนะนำให้อินฟลูเอนเซอร์ ปรับตัวตามอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม โดยนิยมใช้รูปแบบ “3 คอนเทนต์ 1 ไลฟ์” เพื่อเพิ่มการมองเห็นของช่องทางออนไลน์ และขยายตลาดให้กว้างขึ้น


โดยในส่วนของแนวทางความร่วมมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมฯ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงผู้ประกอบการชุมชนในการสร้าง Story telling และ Influencer marketing มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ปัจจุบันรูปแบบการค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ “อินฟลูเอนเซอร์” ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยอุตสาหกรรม ครีเอเตอร์ทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้สร้างคอนเทนต์มากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคอนเทนต์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจและเชื่อมโยงผู้บริโภคกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างแบรนด์ ขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการผลักดันผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


การหารือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พร้อมเดินหน้าภารกิจยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นำพาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่อนาคตเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมั่นใจ อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวปิดท้าย

