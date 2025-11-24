“พาณิชย์”ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ป้อนสินค้าเต็มที่ เข้มตรวจกักตุน โก่งราคา

กรมการค้าภายในประชุมด่วน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพื้นที่น้ำท่วม ห้างโมเดิร์นเทรด ผู้ผลิตสินค้า พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ แบ่งแนวทางช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ตั้งแต่เจอสถานการณ์หนักไปจนเริ่มคลี่คลาย เตรียมประสานตั้งโรงครัวพระราชทาน ส่งวัตถุดิบ จัดถุงยังชีพ และปิดท้ายด้วยธงฟ้าราคาประหยัดทันทีหลังน้ำลด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ พร้อมประสานห้าง ผู้ผลิต ส่งสินค้าอย่าให้ขาด ย้ำห้ามกักตุน โก่งราคา เจอเป็นจับ
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมเร่งด่วนพิจารณามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส กระบี่ และตรัง เพื่อประเมินสถานการณ์และรายงานความต้องการสินค้าจำเป็นในแต่ละพื้นที่ พร้อมเชิญผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดและผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ ซีพีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ซีพีออล และห้างท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือในการจัดหาสินค้าจำเป็นและการขนส่งการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย และวางแผนการจัดส่งอาหารและของใช้จำเป็นให้ตรงตามความต้องการของประชาชนทันที
ทั้งนี้ จากที่รับฟังรายงานสถานการณ์ ได้แบ่งพื้นที่ประสบภัย และสรุปแนวทางการช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พื้นที่น้ำท่วมขังจำนวนมาก ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และพัทลุง โดยกรมได้ประสานไปยังกองทัพบก เพื่อให้การสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน โดยการจัดส่งวัตถุดิบอาหาร เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร เนื้อหมู เนื้อไก่ ผักสด เครื่องปรุง เครื่องดื่ม น้ำ และนม เพื่อใช้ปรุงอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายประชาชนอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มที่ 2 พื้นที่น้ำท่วมขัง และประชาชนมีความต้องการวัตถุดิบ โดยเฉพาะไข่ไก่ ได้แก่ จังหวัดปัตตานีและยะลา กรมได้ประสานสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่โดยตรง เพื่อจัดส่งไข่ไก่เข้าสู่พื้นที่ และได้ประสานในเรื่องการขนส่งเป็นการเร่งด่วน
กลุ่มที่ 3 พื้นที่น้ำท่วมที่ระดับน้ำเริ่มลดลง ได้แก่ นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง และบางอำเภอในพัทลุง จะมีการจัดถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยอาหารพร้อมบริโภคได้ทันที เช่น นม ขนมที่สามารถเก็บไว้ได้ และน้ำดื่ม โดยกรมได้ประสานให้ผู้ผลิตช่วยจัดถุงยังชีพไปยังพื้นที่ดังกล่าว
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะเร่งจัดจำหน่ายธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อนำสินค้าจำเป็นหลังน้ำลด ไปจำหน่ายในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟู พร้อมประสานผู้ประกอบการให้มีการเติมสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
นายวิทยากรกล่าวว่า กรมได้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าและความต้องการของประชาชนแบบวันต่อวัน พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้เร่งส่งสินค้าและสิ่งจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทันที ๆ มีการร้องขอ รวมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดเสริมในพื้นที่ ๆ ฟื้นตัวแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
“ขอให้ประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้า เนื่องจากกรมและผู้ประกอบการกำลังเร่งกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทุกวัน ทั้งผ่านเส้นทางปกติของห้าง และการประสานจากผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยสิ่งของจำเป็นจะถูกเติมเข้าสู่พื้นที่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และยังได้กำชับร้านค้าในทุกจังหวัดว่าห้ามขึ้นราคาสินค้า ห้ามกักตุน และห้ามปฏิเสธการจำหน่าย โดยหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถร้องเรียนมายังสายด่วน DIT 1569 หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเด็ดขาด มีโทษทั้งจำและปรับ”นายวิทยากรกล่าว