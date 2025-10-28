“พาณิชย์”ลงพื้นที่ตรวจขายชุดดำ คุมเข้มเอาเปรียบ ยันราคาจำหน่ายยังปกติ

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดดำ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน เผยได้หารือผู้ผลิตรายใหญ่ ยันสถานการณ์การผลิตปกติ คุยห้าง มีสต๊อกพร้อมขาย ส่วนแหล่งค้าปลีกค้าส่ง ก็มีทีมลงไปดูแล พบการจำหน่ายเป็นปกติ และที่ขายทางออนไลน์ ก็เข้าไปเกาะติด ย้ำหากประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบ แจ้งสายด่วน 1569 จะจัดการทันที พบทำผิดเล่นงานหนัก
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านค้าปลีกจำหน่ายชุดและเสื้อผ้าดำ ย่านท่าน้ำนนท์ ว่า จากสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งผลให้ความต้องการจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมออกติดตามสถานการณ์ด้านราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า พร้อมกำชับให้ดูแลให้มีสินค้าเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม
โดยตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2568 ผ่านมา กรมได้มีการวางแผนจัดการ และได้มีการพูดคุยกับโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่และเช็กสต๊อกกับห้างค้าส่งค้าปลีก โดยผู้ผลิตรายใหญ่ระบุว่าช่วงแรกอาจจะมีความขลุกขลักเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมตัว แต่ตอนนี้สถานการณ์ของโรงงานผู้ผลิตมีความพร้อมแล้ว ส่วนห้างโมเดิร์นเทรด มีสต๊อกของสินค้าอยู่ พร้อมจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทันที
ทั้งนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งค้าส่งขนาดใหญ่ ได้แก่ ประตูน้ำ โบ๊เบ๊ สำเพ็ง พาหุรัด พบว่า มีการจำหน่ายในราคาปกติ ส่วนที่ย่านท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี ที่ได้มาตรวจสอบร่วมกับนายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) พบว่า มีการแข่งขันด้านราคาสูง สินค้ามีเพียงพอ ราคาโดยรวมยังอยู่ในระดับปกติ และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีในการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
“ตอนนี้ กรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนบางส่วน โดยกรณีแรกเกี่ยวกับราคาส่ง ราคาปลีก ที่แตกต่างตามจำนวนที่ซื้อ โดยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไปตามปกติของระบบการค้า อีกกรณีเป็นเรื่องราคาของผ้าที่ซื้อจำนวนมากกับซื้อจำนวนน้อย ซึ่งราคาจะต่างกันตามคุณภาพและต้นทุน แต่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงราคาจำหน่ายทุกประเภทให้โปร่งใสเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างเป็นธรรม”นายวิทยากรกล่าว
สำหรับช่องทางออนไลน์ ได้จัดชุดติดตามพิเศษ เนื่องจากมีการจำหน่ายสินค้าทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งราคามีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า โดยจะกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้คำโฆษณาหรือบอกราคาที่หลอกลวงผู้บริโภค และในส่วนของร้านค้า ที่จำหน่ายเสื้อดำ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ได้ขอให้จำหน่ายในราคาเดิม ห้ามปรับขึ้นราคาหลังเริ่มโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากหากประชาชนซื้อสินค้าแล้ว ไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงปก หรือพบเห็นการเอาเปรียบด้านราคา สามารถแจ้งสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในได้ทันที จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์ของประชาชน โดยกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ