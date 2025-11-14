โก โฮลเซลล์ ผนึกกำลัง YEC จังหวัดระยอง จับคู่เจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสเกษตรกร เอสเอ็มอี ต่อยอดสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรด

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง หรือ YEC Rayong จัด กิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching “เชื่อมเอสเอ็มอีไทย เปิดโอกาสใหม่ สู่โมเดิร์นเทรด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทินกร ลาวัณย์เสถียร ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท เซ้นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดซื้อของ โก โฮลเซลล์ ท่ามกลางความสนใจของ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี ในจังหวัดระยองและใกล้เคียง เป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน
นางสาวณัฐณิชา สุวิมล ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง หรือ YEC Rayong กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัด ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีผลผลิตเกษตรที่โดดเด่น เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง และเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่างก็มีความต้องการค้นหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับครอบครัว โดย โก โฮลเซลล์ ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นอีกเป้าหมายสำคัญในการกระจายผลผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด
สำหรับความร่วมมือกับ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง หรือ YEC Rayong ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญของ โก โฮลเซลล์ ในการผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างเครือข่าย สนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในทุกพื้นที่ให้มีรายได้มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อย ครอบคลุมสินค้าทั้ง ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง ซึ่งผู้ผลิตจะได้พูดคุยกับฝ่ายจัดซื้อของ โก โฮลเซลล์ โดยตรง ทำให้มองเห็นโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ภายในงานยังเปิดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “เจรจาธุรกิจพิชิตตลาดค้าส่ง สำหรับ SMEs และเกษตรกร” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในด้านต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ ทั้งผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ผู้ประกอบการตัวจริงที่มาแชร์ประสบการณ์ส่งสินค้าในตลาดค้าส่งทั้ง เกษตรกร และเอสเอ็มอี รวมถึงการเปิดเผยเทคนิคที่ผู้ผลิตต้องรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายจัดซื้อของ โก โฮลเซลล์
งานนี้เกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำความรู้และเทคนิคการเข้าสู่ธุรกิจค้าส่งกลับบ้านไปเต็มกระเป๋าพร้อมกับลายแทงในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดค้าส่ง ที่สำคัญได้เรียนรู้กลยุทธ์การทำธุรกิจที่ใช้ “ตลาดนำการผลิต” ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำได้