มารู้จัก 'Mace milk' ที่มี “เชฟทักษ์ ”ปมดราม่า “นมโคไทย” รายการวู้ดดี้ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

“Mace milk” แบรนด์นมโคไทย ที่นิยามตัวเองเป็น นมสเปเชียลตี้ ถูกโยง เกี่ยวกับประเด็นร้อน ปมดราม่า “นมโคไทย” ในรายการวู้ดดี้ ที่เชิญเชฟทักษ์ หรือ “นุติ หุตะสิงห์” เจ้าของเพจ “TUCK the CHEF” ซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์“Mace milk” มาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับนมโคไทย จนกลายเป็นประเด็นร้อนจากการด้อยค่านมโคไทย
สำหรับ“Mace milk” เปิดดำเนินกิจการมาได้กว่า1 ปี ซึ่ง ก่อตั้งและเติบโตมาจากครอบครัวธุรกิจฟาร์มนม ต่อมาพัฒนาเป็นศูนย์รับนมดิบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีนายกำพล เทียนขำ ดูแลกิจการ เทียนขำ แดรี่คอร์ปอเรชั่น และ มีกมลกานต์ เทียนขำ มาดูแลกิจการด้านนมพาสเจอร์ไรส์ ในชื่อ “Mace milk”
ปัจจุบัน สินค้ามีวางจำหน่ายตามโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงเป็นซัพพลายเออร์ และมีบริการส่งตรงให้กับคาเฟ่ และ ร้านกาแฟ หลายแห่ง และเตรียมบุกตลาดส่งออกในปี 2569 นี้ โดยคาดว่า รายได้จากยอดขายในปี2568 ปีแรก มากถึง 200 ล้านบาท
กมลกานต์ เล่าว่า ตนเองเกิดมาในครอบครัวฟาร์มโคนม ตั้งแต่เด็ก พ่อจะต้มนมให้กินเป็นประจำ ภาพจำตัวเอง ตั้งแต่เด็ก คือ นมวัวจะต้องมีรสชาติเข้มข้น หวานมัน มีกากน้ำนมอยู่ด้านบน จนเมื่อตนเองได้มีไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา เกือบ 20 ปี ที่สหรัฐอเมริกา ตนเองได้ซื้อนมตามห้างมากิน ซึ่งให้รสชาติใกล้เคียงกัน แต่พอกลับมาเมืองไทย ซื้อนมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาดื่ม พบว่า แต่ละยี่ห้อรสชาติแตกต่างกันหมด ไม่เข้มข้นเหมือนตนเองเคยกินตอนเด็ก ๆ และพอลองหาคำตอบ น่าจะมาจากอาหารวัว และภูมิประเทศในการเลี้ยง ที่แตกต่างกัน
และจากตรงนั้นทำให้เกิดไอเดียอยากทำนมที่มีรสชาติแบบที่ตัวเองชอบให้ทุกคนกิน ได้มีโอกาสต้มนมแบบเดียวกันให้ลูกกิน ปรากฏว่า ลูกชอบมาก จากเสียงที่อยู่ในใจมาตลอด “กมลกานต์” คิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำแบรนด์นมพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นความร้อนที่นานพอจะทำให้เชื้อแบคทีเรียตาย แต่ยังคงรสชาติหวานมันตามธรรมชาติของนมไว้ได้ และได้พัฒนาสูตรอยู่ 1 ปีเต็ม จนออกมาเป็น “Mace milk” โดยเป้าหมายสูงสุดของ “Mace milk” คือการเป็น “All purpose milk” อยากให้คนไทยรู้จักนมรสเข้มข้นและมีติดบ้าน เอาไว้