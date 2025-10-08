โก โฮลเซลล์ ฉลอง 2 ปี ผุดแคมเปญ “โกไม่หยุด คุ้มไม่ยั้ง” ขอบคุณลูกค้าทั่วไทย ย้ำกลยุทธ์ ใช้ความเชี่ยวชาญมัดใจลูกค้า สู่ร้านค้าส่งของคนในพื้นที่

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ดำเนินงานภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญพิเศษ “GO Great Together – โกไม่หยุด คุ้มไม่ยั้ง” ฉลองครบ 2 ปี ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.2 ล้าน พร้อมปล่อยคาราวาน จุดพลุเทศกาลขอบคุณลูกค้าทั่วไทย ตอกย้ำกลยุทธ์การใช้ความเชี่ยวชาญมัดใจลูกค้าผู้ประกอบการในท้องถิ่น
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โก โฮลเซลล์ เผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งการเป็นผู้เล่นรายใหม่ของตลาดค้าส่ง และสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่มี ทำให้ โก โฮลเซลล์ กลายเป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่เข้าถึงคนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่สาขาทั้ง 13 แห่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ และกำลังจะเปิดสาขาที่ 14 ที่จังหวัดระยองในเร็วๆ นี้ด้วย โดยการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้มากที่สุดในทุกด้าน จนอาจเรียกได้ว่า เป็นกลยุทธ์ Local Excellence ที่สามารถเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสได้
"หัวใจของโก โฮลเซลล์ ไม่ได้อยู่ที่การมีสาขาเยอะที่สุด แต่คือการเป็นสาขาที่ 'ใช่' ที่สุด สำหรับผู้ประกอบการในย่านนั้นๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์ 'Local Excellence' คือ คำตอบ การที่เราเข้าใจว่าร้านอาหารตามสั่งในย่านสำนักงานต้องการวัตถุดิบแบบไหน หรือร้านโชห่วยริมทะเลต้องการสินค้าอะไรที่แตกต่างจากร้านในเมือง รวมถึงการสนับสนุนผลผลิตการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จาก เอสเอ็มอีและเกษตรกรในพื้นที่ นั่นคือสิ่งที่สร้างความผูกพันและทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเราอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง Ecosystem ในธุรกิจค้าส่ง ที่ไม่ใช่แค่การ ‘เพิ่มช่องทาง’ แต่คือการออกแบบ ‘ระบบนิเวศธุรกิจ’ เพื่อให้เกิด Value chain ทำให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตในชุมชน พันธมิตรทางการค้า ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก/ลูกค้า ทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น ทำให้ทั้งระบบสามารถเติบโตไปด้วยกัน และสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน"
ในโอกาสเดือนแห่งการครบรอบก่อตั้งธุรกิจ โก โฮลเซลล์ และพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ คือแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าทั่วไทย ภายใต้ชื่อ “GO Great Together – โกไม่หยุด คุ้มไม่ยั้ง” ด้วยการจัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. - 18 พ.ย.นี้ พร้อมกิจกรรมบันเทิง และสิทธิประโยชน์รวมถึง ดีลเด็ดมากมาย ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญ คือ การลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท! ทั้ง สร้อยคอทองคำ, บัตรกำนัลที่พักหรูจาก Centara Hotels & Resorts และบัตรกำนัล GO WHOLESALE นอกจากนี้ยังมี สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1, คูปองส่วนลดจากพันธมิตรในเครือเซ็นทรัล, ไลฟ์สด Flash Deal ทุกวันศุกร์ 11.00 – 12.00 น., กิจกรรมแนะนำ Mascot สุดน่ารัก น้องโก - น้องกู้ด ที่จะเดินสายแจกของให้ทุกวันพฤหัส, เล่นเกม “GO ชาปอง” ลุ้น Gift Voucher มูลค่ารวม 30,000 บาท ผ่าน LINE GO WHOLESALE
"2 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้แค่เป็นแหล่งขายวัตถุดิบอาหาร...แต่เราเป็นเพื่อนแท้ของผู้ประกอบการ เราเชื่อว่า เมื่อผู้ประกอบการเติบโต เราก็เติบโตไปด้วยกัน เหมือนกับสโลแกนที่ว่า ‘ความสำเร็จคุณ เป้าหมายเรา’ แคมเปญนี้ ถือเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้ประกอบการทุกท่านที่ร่วมเดินทางและเติบโตมาด้วยกัน โก โฮลเซลล์ จะไม่หยุดพัฒนา ในฐานะเพื่อนแท้ของผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาค และผลักดันให้ทุกคนมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์” นายริคาร์โด้ กล่าวทิ้งท้าย