Thailand Pavilion ร่วมฉลองครบรอบ 138 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำรงความสัมพันธ์ฉันมิตรมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่าง สองประเทศ เนื่องในวาระพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 138 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงานฉลองครบรอบ 138 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ อาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือเพื่อ ก้าวไปสู่สังคมที่มีความยั่งยืนและสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง
ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงชุด “การเดินทางแห่งมิตรภาพ” เป็นการแสดงหุ่นละครไทยและบุนรากุของญี่ปุ่น นำเสนอความสัมพันธ์ของไทย-ญี่ปุ่นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งความร่วมมือของทั้งสองประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเยือนสำคัญในระดับราชวงศ์ โดยการแสดงหุ่นละครไทยและบุนรากุ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทยและญี่ปุ่น ในรูปแบบนาฏลีลา ประกอบแสง สี เสียง ผสมผสานจินตนาการและแรงบันดาลใจจากทั้งวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น นับเป็นการแสดงที่วิจิตร งดงาม และหาชมได้ยาก โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าชมงานเป็นจำนวนมากสร้างความสนุกและประทับใจให้แก่ผู้มาเข้าชมจากทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าชมอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) แล้วกว่า 1,900,000 คน
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย คือ “น้องภูมิใจ” มาสคอตประจำอาคารนิทรรศการไทย ได้รับรางวัล World Expolympics สาขา Best mascot ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่พาวิลเลียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่ง “น้องภูมิใจ” เป็นผลงานการออกแบบจากคนไทย ที่มีแนวคิดมาจาก แมงสี่หูห้าตา ซึ่งแฝงคติของหลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข, กรุณา คือ ใฝ่ใจปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ การปกป้องชีวิตของผู้คน, มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข สุขภาพดี การพัฒนาคุณภาพชีวิต, อุเบกขา คือ มีจิต เที่ยงธรรม ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในด้านต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย รวมไปถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ต่อประชาคมโลก
ร่วมสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมภูมิปัญญาไทยทางด้านการแพทย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทยได้ที่อาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ตุลาคม 2568 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวได้ที่ Website : Thailand Pavilion 2025 และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Thailand Pavilion World Expo 2025