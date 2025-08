“HONNE” กลับมาให้หายคิดถึง กับค่ำคืนสุดประทับใจในคอนเสิร์ต “HONNE - The Ouch Bangkok Tour”

ตลอดการแสดง สองศิลปินจากอังกฤษถ่ายทอดบทเพลงจากหัวใจ ตั้งแต่ท่วงทำนองอบอุ่น ไปจนถึงจังหวะที่ปลุกเร้าความรู้สึก สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความทรงจำและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างศิลปินและแฟนเพลงอย่างลึกซึ้งหนึ่งในไฮไลต์ของค่ำคืนคือการนำเพลง “No Song Without You” กลับมาขับร้องอีกครั้ง เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของบทเพลงสุดรัก และช่วงอังกอร์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์จากเพลง “Day 1” ที่ทำให้ทุกคนหวนคิดถึงวันแรกที่ตกหลุมรัก HONNEอีกช่วงเวลาที่ทำให้ค่ำคืนนี้ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีก คือโมเมนต์เซอร์ไพรส์จาก James กับโชว์กีตาร์เดี่ยวบนเวทีภายใต้คาแรคเตอร์ mascot ของ Mr.POCO ที่เพิ่มความใกล้ชิดและความรู้สึกลึกซึ้งให้กับบรรยากาศของค่ำคืน แฟน ๆ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “As long as HONNE are in front of me, I know it’s gonna be a happy day.”เบื้องหลังความประทับใจทั้งหมดคือ ROUX โปรโมเตอร์สายครีเอทีฟที่ตั้งใจสร้างประสบการณ์คอนเสิร์ตที่เชื่อมโยงอารมณ์และหัวใจผู้ชมอย่างแท้จริง และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น โปรดติดตามคอนเสิร์ตครั้งต่อไปจาก ROUX ได้ในอนาคตอันใกล้นี้#HONNEinBKK #TheOUCHBangkokTour #ROUXlive #HONNE #ICONSIAM