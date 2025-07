“ดาบพิฆาตอสูร” ภาคใหม่เปิดตัวแรง ทำลาย 3 สถิติญี่ปุ่น!

ภาพยนตร์อนิเมะฟอร์มยักษ์ “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc: Chapter 1: Akaza Strikes Back” ซึ่งเข้าฉายในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สร้างปรากฏการณ์ทันทีด้วยยอดผู้ชมทะลุ 3.84 ล้านคน และรายได้สูงถึง 5.52 พันล้านเยน ภายในสุดสัปดาห์แรก ทำลาย 3 สถิติเดิมที่เคยถูกตั้งไว้โดย “Mugen Train” เมื่อปี 2020 ได้แก่ รายได้วันแรก, รายได้วันเดียวสูงสุด และยอดเปิดตัว 3 วันแรกเพียง 4 วันหลังเข้าฉาย (ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม) ภาพยนตร์ทำรายได้รวมทะลุ 7.3 พันล้านเยน และยอดผู้ชมแตะ 5.16 ล้านคน ขึ้นแท่นผลงานเปิดตัวแรงที่สุดของปี และตอกย้ำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล “Kimetsu no Yaiba” ที่ยังคงครองใจผู้ชมทั่วประเทศอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการกลับมาร่วมร้องเพลงประกอบของสองนักร้องชื่อดัง Aimer และ LiSA ซึ่งสร้างชื่อจากผลงานก่อนหน้าในแฟรนไชส์เดียวกัน โดยภาคนี้มีบทเพลงประกอบใหม่ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความตรึงใจอีกครั้งAimer ขับร้องเพลง “A World Where the Sun No Longer Rises” แต่งโดย Hikaru Kondo (จาก ufotable) และเรียบเรียงโดย Go Shiina ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานกับซิมโฟนีที่ลุ่มลึกและสะเทือนใจขณะที่ LiSA ถ่ายทอดบทเพลง “Light Up the Cruel Night” ซึ่งได้ร่วมงานกับ Yuki Kajiura นักประพันธ์เพลงเจ้าของผลงานดนตรีจากภาค “Mugen Train” โดยยังคงบรรยากาศเข้มข้นและความสวยงามทางอารมณ์ไว้อย่างเต็มเปี่ยม