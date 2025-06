ขบวนแห่แห่งเกียรติยศ “โอปอล สุชาตา” ตื้นตันคนไทยรอรับแน่นสุขุมวิท ตะโกนเรียกชื่อดังกึกก้อง

เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะมีไว้เล่าขาน สำหรับที่คว้ามงกุฎ Miss world 2025 คนแรกของประเทศไทย วันนี้มหาประชาชนคนไทยหลั่งไหลร่วมชื่นชมยินดี กับความสำเร็จครั้งนี้ของโอปอลโอปอลสวมชุดพระราชทานสีงาช้าง จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ขึ้นขบวนรถแห่ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานในวันนี้ เป็นผลงานการรังสรรค์ของและจากบริษัทร่มฉัตรคอนเนคชั่น จำกัด ทีมงานหัสดินทร์อาร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ตัวรถมีความยาว 9 เมตร ราคาคร่าวๆ 200,000 บาท ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับความเป็นสากล ถ่ายทอดความเป็นไทยในมิติร่วมสมัยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ ยังมีวงดุริยางค์บรรเลงดนตรีสร้างความคึกคักและเพิ่มบรรยากาศแห่งความสุขตลอดขบวน เสียงเพลงก้องกังวานผสานกับเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนที่โบกมือและตะโกนชื่อโอปอลอย่างกึกก้อง เป็นภาพที่ตราตรึงใจ หลายคนถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลาบปลื้มใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยรอคอยมาอย่างยาวนานต่อมาในช่วงค่ำ 19.30 น. เป็นกิจกรรมสุด Exclusive ที่จัดขึ้น ณ UOB LIVE by The Mall Group โดยมี โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 และCBE Chairman and CEO of the Miss World Organization ร่วมด้วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ป,กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน),ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด,Deputy Prime Minister (อดีตรองนายกรัฐมนตรี),ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน),ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ร่วมงานและแสดงกล่าวแสดงความยินดีซึ่งงานนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ ชาวไทยกว่า 3,000 คนได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในงานจะมีการเล่าถึงเส้นทางก่อนจะถึงมงฟ้าของ “โอปอล สุชาตา” พร้อมการแสดงต่างๆ งานนี้ไฮไลต์อยู่ที่มิสเวิลด์ 2025 ร่วมขับร้องประสานเสียงเพลง LIGHT THE PASSION – SHARE THE DREAM ร่วมกับน้องๆ จากผู้เข้าประกวด Next U และ Double S กว่า 50 คน ก่อนจะปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆ ทั้ง 3,000 คน มีโอกาสได้ชมมงฟ้าแบบใกล้ๆ กับกิจกรรม Hi-Touch กับมิสเวิลด์ 2025 อย่างใกล้ชิด เป็นการส่งท้ายบรรยากาศฉลองมงที่เต็มไปด้วยความสุขล้นหัวใจ และจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนร่วมติดตามกิจกรรมของ “โอปอล สุชาตา” มิสเวิลด์ 2025 ได้ทาง https://www.facebook.com/MissWorldThailandOfficial, https://www.facebook.com/TPNGlobalOfficialและ https://www.facebook.com/MissWorld