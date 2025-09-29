xs
แม่ค้าร้านโชห่วยลุยน้ำขายของสู้วิกฤตน้ำท่วม โอดก่อนท่วมก็ขายไม่ดี พอน้ำมาทุกอย่างยิ่งลำบาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – แม่ค้าร้านโชห่วย ต.โผงเผง ลุยน้ำสูง 30-40 ซม. ขายของสู้วิกฤตน้ำท่วม เผยก่อนหน้านี้ค้าขายก็ไม่ดีอยู่แล้ว พอน้ำท่วมทำให้ยิ่งอึดอัด เดินลุยน้ำไม่สะดวก เครียดแต่ก็ต้องทำใจ

วันนี้ ( 29 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านโชห่วยของ “ลุงสมนึก” หมู่ 4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พบ นางวรัญญา อสุนีย์ อายุ 68 ปี แม่ค้าร้านโชห่วย ยังคงเปิดร้านขายของ แม้ภายในร้านถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยต้องยกสินค้าไว้บนที่สูง ใช้โต๊ะรอง และเดินขายของท่ามกลางน้ำ ส่วนลูกค้าก็เดินลุยน้ำเข้ามาซื้อของตามปกติ

นางวรัญญา เล่าว่า ก่อนหน้านี้ก็ขายของไม่ค่อยดี พอน้ำท่วมทำให้ยิ่งไปกันใหญ่ การค้าขายลำบากมาก ต้องเดินลุยน้ำอยู่ตลอด ทำให้ไม่สะดวก บางครั้งรู้สึกเครียด แต่ก็ทำใจและพยายามสู้เพื่อประคองร้านต่อไป

ด้านสถานการณ์น้ำล่าสุด ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ต้องปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง เพิ่มขึ้นอีก 7 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 8.49 เมตร จากจุดวิกฤต 8 เมตร โดยมีเขื่อนกั้นน้ำสูง 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ส่วนแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อ่างทอง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 5 เซนติเมตร ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ไชโย อ.ป่าโมก และ อ.เมือง รวม 22 ตำบล 77 หมู่บ้าน 1,208 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 840 ไร่








