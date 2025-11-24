GPSC ส่งมอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้โตโยต้ากว่า 21MW ตั้งเป้ารุกตลาดโตปีละ 125เมกะวัตต์

GPSC ส่งมอบงานพัฒนาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ EPC เรียบร้อยกว่า 107 เมกะวัตต์ ล่าสุดส่งมอบโครงการให้กับโตโยต้า มอเตอร์ฯกว่า 21 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าหมายเติบโตปีละ 125 เมกะวัตต์ หนุนการขยายตัวภาคผลิตใช้พลังงานสะอาดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
นางศิโรบล บุญถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กรและบริหารการลงทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) บริษัทย่อยในกลุ่มถือหุ้นโดย GPSC 100% ได้ประสบความสำเร็จในการส่งมอบงานพัฒนาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ EPC Renewable Energy Project เพื่อบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวม 21 เมกะวัตต์(MW) ประกอบด้วย 1.โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นระบบ Solar Farm ขนาด 18 เมกะวัตต์ และ 2.โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระบบ Solar Rooftop ขนาด 3.77 เมกะวัตต์ เป็นการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจในการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่ม GPSC ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
สำหรับการให้บริการทั้ง 2 โครงการนั้น เป็นการดำเนินงานตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ไปจนถึงทดสอบระบบแบบครบวงจร โดยมีทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญของ CHPP เข้าไปวางระบบ และตรวจสอบความปลอดภัย โดยยึดหลักมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถการแข่งขัน มุ่งการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่เป้าหมาย Decarbonization (การลดการปล่อยคาร์บอน) โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในภาคการผลิต เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน
“การส่งมอบโครงการ EPC พลังงานหมุนเวียนในครั้งนี้ระหว่าง CHPP และโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ไม่ได้เป็นเพียงโครงการพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโมเดลแห่งความร่วมมือระหว่างภาคพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งช่วยให้ โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้หลายพันตันต่อปี ช่วยเสริมเป้าหมายขององค์กรในการก้าวสู่การดำเนินงานคาร์บอนเป็นศูนย์ สอดคล้องกับทิศทาง Decarbonization ของกลุ่ม ปตท. และเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุ Net Zero Emissions ภายในปี 2050” นางศิโรบลกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานของ CHPP ในฐานะพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม GPSC ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้านอกกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดรับกับเป้าหมายการเติบโตที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม