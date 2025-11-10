รมว.อุตสาหกรรมร่วมงาน World Premiere เปิดตัว Toyota Hilux รุ่นใหม่ ผลักดันเทคโนโลยี Hybrid ชูธงประหยัดน้ำมัน-ลดมลพิษ

กรุงเทพมหานคร – 10 พ.ย. 68 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานงานเปิดตัวรถยนต์กระบะ Toyota Hilux รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นงาน World Premiere ครั้งแรกในโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายฉมพล แก้วเจริญโรจน์ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภัทรพล ลิ้มภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย และมีผู้บริหารระดับสูงจากโตโยต้าร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยนายธนกร กล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิดตัวรถยนต์กระบะ Toyota Hilux ดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงความสำเร็จของโตโยต้าเท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเป็นเครื่องยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนเชื่อมั่น ทั้งในด้านศักยภาพการผลิต มาตรฐานคุณภาพ และความพร้อมของบุคลากรไทย โดยนายธนกรเน้นย้ำว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา โตโยต้าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตั้งแต่การผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา จนก้าวขึ้นมาเป็น ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาค และกล่าวชื่นชมการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปิดตัว Hilux รุ่นใหม่นี้ ที่สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อนาคต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
"กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเดินหน้าสู่ Carbon Neutrality ปี 2050 และ Net Zero ปี 2065 ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี Hybrid รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนของโตโยต้า และมั่นใจว่า Hilux รุ่นใหม่นี้จะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งในด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาค สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง“ นายธนกร กล่าว