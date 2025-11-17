GPSC ผนึก GCL ร่วมศึกษาพัฒนา Data Center-พลังงานสะอาด

GPSC จับมือ GCL ร่วมศึกษาพัฒนา Data Center และพลังงานสะอาด พร้อมเพิ่มมูลค่าจากโครงข่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงสุด สนับสนุน AI ภาคพลังงานและอุตสาหกรรม
GPSC จับมือGCL เปิดแผน Data Center และธุรกิจดิจิทัลด้านพลังงาน ร่วมศึกษาเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ Data Power x Smart Power ดึงเทคโนโลยี AI เสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมห่วงโซ่ธุรกิจทุกประเภทอย่างครบวงจร พร้อมทดสอบนวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงชนิดใหม่ วางกลยุทธ์เจาะตลาดไทยและต่างประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง GPSC และ บริษัท โกลเดน คอนคอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (GCL) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีสีเขียวคาร์บอนต่ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินธุรกิจพัฒนาโซลูชันพลังงานชั้นสูงให้กับ Data Center ขนาดใหญ่ โดยร่วมพัฒนาโครงการบูรณาการศูนย์ข้อมูลร่วมกับพลังงานคาร์บอนต่ำอัจฉริยะ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานของไทย และยังเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติในอนาคต
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GPSC กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ และจุดแข็งของ GPSC ที่สามารถผลิตส่งไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าปัจจุบันที่สามารถส่งไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือง (Maximize existing assets with Best-in-Class performance) ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ GCL ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน ร่วมกันนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งศึกษาพัฒนาตลอดห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีใหม่ประเภทเพอรอฟสไกต์ (Perovskite) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก พร้อมรองรับการยกระดับระบบบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และรองรับการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้านพลังงานผ่าน Real World Asset (RWA) เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต
โดยเล็งเห็นโอกาส และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานในไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะความสำคัญด้านการพัฒนาบูรณาการ Data Center ร่วมไปกับบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI มาใช้รองรับการแข่งขันที่ต้องเผชิญกับปัจจัยการความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
นับเป็นก้าวสำคัญของ GPSC ในฐานะผู้นำนวัตกรรมพลังงานและการลดการปลดปล่อยคาร์บอน ที่จะเข้าสู่ธุรกิจพลังงานและดิจิทัลอย่างแท้จริง ผ่านความร่วมมือกับ GCL ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน โดยดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาพัฒนาธุรกิจในประเทศ และวางเป้าหมายในการขยายการลงทุนไปในโครงการด้านพลังงานและดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้ GPSC มีขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจในประเทศและภูมิภาค รองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และมีศักยภาพใน Solar energy supply and value chains, เทคโนโลยี AI, Data center, Smart energy platform อย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลด้วย AI และสามารถต่อยอดธุรกิจพลังงาน จากความเชี่ยวชาญในการจัดหาแหล่งพลังงานสะอาด และสาธารณูปโภคของไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 2050) และเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจศูนย์ข้อมูลของภูมิภาค
Mr. Zhu Gongshan ประธานกรรมการ GCL Group เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ร่วมกับ GPSC ครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์การขยายการลงทุนในด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสู่ต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ โดย GCL Group ในฐานะบริษัทชั้นนำนวัตกรรมพลังงานสะอาด และธุรกิจดิจิทัลระดับโลก จะเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมด้านพลังงานที่แข็งแกร่ง ที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จและยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย รองรับการเติบโตของธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไทยเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของ GCL Group ที่จะเข้ามาลงทุน และสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวผ่านการบูรณาการจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีพลังงาน นวัตกรรมพลังงาน ระบบการผลิตและระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ และการขยายการดำเนินงานสู่ระดับโลก