MALEEไตรมาสอวดรายได้ทะลุ2 พันล้าน

‘ มาลี กรุ๊ป’ ไตรมาส 3 อวดรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,028.6 ล้านบาท เติบโต 1.2% จากไตรมาสก่อน แม้เผชิญความท้าทายจากปัญหาชายแดนกับเพื่อนบ้าน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 21.9 ล้านบาท แรงหนุนจากธุรกิจรับจ้างผลิตทั้งในและต่างประเทศ ยอดคำสั่งผลิตภัณฑ์นม ชา และกาแฟกระป๋องพุ่ง ส่วนน้ำผลไม้มาลี (Malee) และน้ำมะพร้าว Malee COCO เติบโตโดดเด่น ขณะที่ตลาดเกาหลีใต้ กระแสตอบรับดีโตแรง เดินหน้ารุกธุรกิจโค้งสุดท้ายสร้างการรับรู้แบรนด์ มั่นใจก้าวสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่มั่นคงสร้างเติบโต 10-15% ตามแผน 3 ปี (2569-2571)
นายเอกรินทร์ พินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างก้าวสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ โดยรุกขยายธุรกิจตราสินค้า (Brand Business) ธุรกิจรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ให้สอดรับกับแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคน และมุ่งบริหารพอร์ตโฟลิโอโดยเน้นสินค้าที่มีกำไรสูง โดยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ 2-3 รายการต่อปี ที่จะเป็นสินค้าใหม่ในกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือกลุ่มน้ำผักผลไม้ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเติบโต 10-15% ปีตามแผน 3 ปี (ปี 2569-2571)
ส่งผลให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (กรกฎาคม-กันยายน) สะท้อนถึงการปรับโครงสร้างตามแผนซึ่งบริษัทฯ ยังรักษาโมเมนตัมได้ดี ทำรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,028.6 ล้านบาท เติบโต 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 21.9 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน (QoQ) เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-off) ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการดังกล่าว จะมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่ปรับปรุง 61.9 ล้านบาท เติบโต 2.1% จากปีก่อน (YoY)
ทั้งนี้ปัจจัยหลักขับเคลื่อนการเติบโตมาจากรายได้ทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตอย่างโดดเด่น ขณะที่ธุรกิจการรับจ้างผลิต (CMG) มีรายได้ 1,373.1 ล้านบาท เติบโต 7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ซึ่งสอดรับกับความต้องการที่แข็งแกร่งจากกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์นม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟกระป๋อง และกลุ่มน้ำมะพร้าว ที่มียอดสั่งผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านคุณภาพการผลิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ระดับโลกทั้งในระดับภูมิภาค และกลุ่มธุรกิจสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business) ในประเทศเติบโตที่ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงน้ำผลไม้มาลี (Malee) ครองผู้นำตลาดน้ำผลไม้ พรีเมียมพร้อมดื่มด้วยส่วนแบ่งการตลาดเป็น 25% (มกราคม-กันยายน 2568) นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างมากจากการนำน้ำมะพร้าว Malee COCO รุกขยายตลาดส่งออกประเทศเกาหลีใต้ โดยมียอดขายเติบโต 127.1%
ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2568 (มกราคม-กันยายน) จากการเผชิญปัจจัยภายนอกทั้งจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เปราะบาง รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,852.8 ล้านบาท ลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 173.8 ล้านบาท ลดลง 38.8% จากปีก่อน (YoY) อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต (CMG) ยังเติบโตแข็งแกร่ง นำโดยผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวที่กำลังเติบโตดีในต่างประเทศ รวมทั้งในกลุ่มกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม และในกลุ่มผลิตภัณฑ์นม จากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ช่วยหนุนการรักษาโมเมนตัมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2568 อยู่ที่ 322.6 ล้านบาท ลดลง 18.7% จากปีก่อน (YoY) เนื่องจากรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการดังกล่าว จะมีกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุง 362.6 ล้านบาท โดยมีปัจจัยจากราคาวัตถุดิบหลักในช่วงครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริหารจัดการซัพพลายเชนผ่านการจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หลายราย เพื่อเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบ ปรับปรุงไลน์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยี IOT เข้ามาใช้จัดการเครื่องจักรแบบ Real Time และการใช้พลังงานจาก SOLAR CELL ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายเอกรินทร์ กล่าวว่า แผนธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว Malee COCO ขยายตลาดในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ Global Wellbeing Company ส่วนภายในประเทศมุ่งสร้างการรับรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์มาลีอย่างต่อเนื่อง อาทิ Malee Power Plants ที่มีนวัตกรรม INNOGUTZ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการทดลองสินค้า เพื่อรับกับทิศทางตลาดน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่มในไตรมาส 4 ที่คาดการณ์จะขยายตัวจากการเข้าสู่ไฮซีซันการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระตุ้นการบริโภคในช่องทางโรงแรม ร้านอาหาร และเทศกาลเฉลิมฉลองและการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยน้ำผลไม้ถือเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมสำหรับกลุ่มสุขภาพ
ส่วนตลาดน้ำมะพร้าว มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งโครงการคนละครึ่ง พลัส สนับสนุนการใช้จ่ายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มาลี (Malee) น้ำมะพร้าว Malee COCO และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตในช่วงโค้งสุดท้ายของปี