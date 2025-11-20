คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยฝ่ายการพยาบาล จัดงาน “วันหยุดแผลกดทับโลก : Worldwide Pressure Injury Prevention Day 2025 @ Vajira” เพื่อรณรงค์ลดการเกิดแผลกดทับ ฃึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน และ พว.เลิศศิลป เอี่ยมพงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.อำพัน วิมลวัฒนา, รศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร, คณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ พยาบาล และประชาชนที่สนใจร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ในโอกาสนี้ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการนวัตกรรมป้องกันแผลกดทับ และพิธีมอบรางวัลต่างๆ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ “หยุดแผลกดทับ” ในพื้นที่หน่วยผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย