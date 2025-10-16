กกต.จัด Big Day รณรงค์เลือกตั้ง สส.เขต 4 กาญจนบุรี เผยยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

กกต.จัดกิจกรรม Big Day “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง สส.เขต 4 กาญจนบุรี เผยยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
วันนี้ ( 16 ต.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Day “สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง สส. จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง” โดยมีนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ร้อยตำรวจเอก พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอเลาขวัญ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันในอำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือด้วย เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ในพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้ง ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ ที่จะมีการเลือกตั้ง สส. เขต 4 ในวันอาทิตย์นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
นายแสวง กล่าวว่าเพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ในออกมาใช้เลือกตั้งเพื่อแสดงพลัง มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ อีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อลดบัตรเสีย เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องร้องเรียนยังไม่มี พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิในวันที่ 19 เวลา 8.00- 17.00 น.
“ต้องขอขอบคุณผู้สมัครและพรรคการเมือง ที่ได้แข่งขันกันอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งมีผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองสองพรรค จากที่ฟังจากสำนักงาน กกต. จังหวัด ชุดเคลื่อนที่เร็วทุกอย่างเป็นด้วยความเรียบร้อย เรื่องร้องเรียนก็ยังไม่มี ต้องรอดูจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่อยากจะขอขอบคุณทางผู้สมัคร คือการแข่งขันที่อยู่ในกรอบและเข้มข้น มันจะทำให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ได้มากขึ้น และเกิดความชอบธรรมในการเลือกตั้ง ต้องขอบคุณผู้สมัครทั้งสองคนด้วย” นายแสวง
นายแสวง ยังกล่าวว่า ในการเลือกตั้งเขต 4 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 133,600 คน ทางสำนักงาน กกต.จังหวัด เตรียมหน่วยเลือกตั้ง 254 หน่วย ไว้พร้อมแล้ว ขอให้สละเวลาออกมาใช้สิทธิ์ แสดงพลังในการออกมาเลือกตัวแทนเพื่อดูแลบ้าน