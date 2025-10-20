ร้านค้าเมืองเลยสมัครเข้าร่วมคนละครึ่งพลัสแล้วกว่า500ราย

เลย-รองผู้ว่าฯเลยนำทีมเดินเท้าเชิญชวนร้านค้า ประชาชน เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ณ ถนนคนเดินเชียงคาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ล่าสุด ณ ยอด ณ วันที่ 18 ต.ค.มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 557 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานวัฒนธรรมวัดท่าคกถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการร้านค้าจากหลากหลายประเภทสินค้าได้ให้ความสนใจกิจกรรมและยินดีที่จะเดินทางไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้าน
กิจกรรมครั้งนี้ มีนายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางมริษฎา ภู่ขวัญทอง คลังจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคานร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า
สำหรับจำนวนผู้สมัครฯ ณ วันที่ 15-18 ตุลาคม 2568 มีร้านค้าสมัครร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" จังหวัดเลย จำนวน 557 แห่ง ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความพร้อมของจังหวัดเลย ในการเข้าร่วมโครงการสำคัญของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เป็นมาตรการที่รัฐบาลมุ่งหวังจะช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่าย และขณะเดียวกันก็เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด ให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่ (เวลา 06:00-22:00น.)
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06:00-23:00น.) โดยสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ สามารถใช้สิทธิซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06:00-21:00 น.)