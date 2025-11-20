NORSE Republics ปรับใหญ่รอบ 10 ปี จับมือแบรนด์ดีไซน์โลกขยายพอร์ต

NORSE Republics (นอร์ส รีพับบลิค) ผู้นำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และงานดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวีย ตอกย้ำความสำเร็จตลอด 10 ปี มุ่งขยายอาณาจักรดีไซน์ จับมือพาร์ตเนอร์และแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สร้างปรากฏการณ์ด้านดีไซน์ด้วย นิทรรศการผลงานออกแบบระดับตำนานของ Jean Prouvé เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้โฉมใหม่ของ NORSE Store ซอยสุขุมวิท 49 ที่เต็มไปด้วยงานดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเด่นจากทั่วโลก พร้อมพัฒนารูปแบบของบริการให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและขยายฐานลูกค้า สร้างการจดจำแบรนด์
นายวีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ นอร์ส รีพับบลิค กล่าวว่า “ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา NORSE Republics ไม่ได้เป็นเพียงทำธุรกิจนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นความมุ่งมั่นในการสร้างคอมมูนิตี้คนรักงานดีไซน์ โดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย เพราะเราเชื่อว่างานออกแบบที่ดีควรจะอยู่ร่วมกับเราได้อย่างกลมกลืน และสะท้อนคาแร็กเตอร์ของผู้เป็นเจ้าของ การเปิดตัวพื้นที่ใหม่ ๆ ทั้งนิทรรศการของ Jean Prouvé ที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเมืองไทย, การรีโนเวท NORSE Store แห่งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 10 ปี, การเพิ่ม Book Corner, การร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง O.B.A. ในการสร้างสรรค์ Home Fragrance รวมไปถึงเซอร์วิสใหม่ ๆ ที่เราออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการนี้ มั่นใจว่าจะมาช่วยเติมเต็มประสบการณ์ไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัส เข้าถึง และเลือกสรรดีไซน์ที่ใช่ มากยิ่งขึ้น”
สำหรับไฮไลท์ของงานเริ่มกันที่ นิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Jean Prouvé Exhibition: The Art of Construction ซึ่งนำผลงานออกแบบระดับตำนานของ Jean Prouvé (ฌอง พูร์เว่) มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีชิ้นงานสำคัญอย่างเก้าอี้ Antony Limited Edition 2025 ที่ Jean Prouvé สร้างสรรค์ไว้ในปี ค.ศ.1954 โดยเก้าอี้รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนี้ได้รับการนำกลับมาผลิตอีกครั้งโดย Vitra แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลก โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กอันเป็นเอกลักษณ์ในสี Rouge Corsaire เป็นสีแดงคลาสสิกตามแบบฉบับดั้งเดิม พร้อมส่วนที่นั่งซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นจากไม้สนยุโรป ที่มีลวดลายไม้เฉพาะตัว โดยพื้นผิวได้รับการเคลือบด้วยแว็กซ์อย่างพิถีพิถัน เพื่อขับเน้นลวดลายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านเทคนิคการผลิตที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสถึงความกลมกลืนระหว่างงานศิลปะและนวัตกรรม จนกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบที่ ทั่วโลกยอมรับ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 จนถึง 31 มีนาคม 2569 ที่ชั้น 2 NORSE Store ซอยสุขุมวิท 49 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเก้าอี้ Antony รุ่น Limited Edition 2025 ได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น
ในโอกาสพิเศษนี้ ยังได้เผยโฉมใหม่ของ NORSE Store ซอยสุขุมวิท 49 ที่ได้รับการปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ โดย In-house Design Team สะท้อนถึงวิวัฒนาการด้านดีไซน์ตลอด 10 ปี ที่ผ่าน ภายใต้บริบทของพื้นที่ที่สะท้อนแรงบันดาลใจของคนรักบ้าน ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความพิถีพิถัน และมอบประสบการณ์การเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มากกว่าเพียงแค่โชว์รูม แต่พาทุกคนไปสัมผัสความหลากหลายแบบมีระดับจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ NORSE Republics เป็นผู้นำเข้า โดยมีแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม อาทิ Louis Poulsen, B.D. Barcelona เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้เติมเต็มประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ด้วยการร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำเปิดตัวพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ อาทิ Book Corner Curated by NORSE พื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือสร้างแรงบันดาลใจจากสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Assouline, Gestalten, Apartamento, Taschen และอีกมากมาย เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านดีไซน์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรมให้กับทุกคน
NORSE X O.B.A. Home Fragrance ครั้งแรกของความร่วมมือด้านไลฟ์สไตล์ระหว่าง NORSE และ O.B.A. สร้างสรรค์สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศภายในบ้าน กลิ่น ROSEN ซึ่งเป็นกลิ่นแบบ unisex ที่ได้แรงบันดาลใจจากความเงียบสงบในป่าสนนอร์ดิก สัมผัสการผสมผสานของกลิ่นหอมสดชื่นจากตระกูลซิตรัสทั้ง ส้มแมนดาริน, เกรปฟรุต และเลมอน ที่เข้ากันอย่างลงตัวกับกลิ่นหอมละมุนของดอกกุหลาบ Rosa Centifolia และกลิ่นธรรมชาติของใบสน โดยปิดท้ายด้วยเบสโน้ตจากหญ้าแฝก (Vetiver) ที่ให้กลิ่นหอมแนวไม้อบอุ่นลุ่มลึก ผสมผสานเข้ากับไม้จันทน์เทศ, ซีดาร์วู้ด และมัสก์ เพื่อช่วยมอบช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย
รวมไปถึงคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นลายพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดย นักวาดภาพประกอบชาวไทย BHBH (Bloody Hell Big Head) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิด "Built to be Lived With" ที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างงานดีไซน์และชีวิตประจำวัน โดยลวดลายยังได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นที่สัญลักษณ์ของ NORSE ในรูปแบบของ installation และ exhibition ที่นำเสนอ NORSE ในฐานะพื้นที่ของการใช้ชีวิต ไม่ใช่เพียงโชว์รูม แต่คือ "บ้าน" ที่ประกอบขึ้นจากเรื่องราวเล็กๆ ของผู้คนที่อยู่กับดีไซน์จริง ทั้งนี้มีแผนที่จะเพิ่มคอลเลกชันใหม่ ๆ นอกเหนือจากรุ่นครบรอบ 10 ปีในอนาคตอีกด้วย
พร้อมแนะนำบริการใหม่ NORSE Design Service ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยลูกค้าในการเลือกสรรและจัดวาง เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านให้สอดคล้องกับคาแร็กเตอร์และการใช้งานของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งเติมเต็มบริบทของพื้นที่โปรดของคุณได้อย่างลงตัว และยังพัฒนา NORSE Website เพื่อทำให้งานดีไซน์สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายยิ่งขึ้น เว็บไซต์ใหม่ของ NORSE ถูกสร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มที่มอบโอกาสให้ทุกคนได้สำรวจคอลเลกชันได้ทุกที่ ทุกเวลา
NORSE Republics ได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับบัตรกำนัลทันทีมูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท
2. ลูกค้าสามารถสะสมสแตมป์ เพื่อแลกรับเสื้อยืด NORSE 10th Anniversary Collection ฟรี เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาท รับสแตมป์ 1 ดวง และสะสมครบ 5 ดวง แลกรับเสื้อยืด 1 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋า Tote Bag ลายพิเศษ