SMARTMATT ปฎิวัติพื้นบ้านไทย ! เปิดตัว SMARTMATT X เหนือกว่าพื้น SPC ทั่วไป ชวน บอย - ดุ๊ก ส่งต่อนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปกป้องคนที่คุณรัก

บริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตพื้น SPC รายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ SMARTMATT เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ SMARTMATT X ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Hygiene-focused SPC Flooring" จับมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ Sanitized® นวัตกรรมป้องกันเชื้อโรค ช่วยลดกลิ่น คราบ และความเสียหายต่อวัสดุ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มความปลอดภัยในบ้าน ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบนพื้นผิวได้ถึง 99% ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการทดสอบในห้องแล็บมาตรฐานญี่ปุ่น JIS Z 2801 ด้วยคุณสมบัติของ SMARTMATT X ที่โดดเด่นและเหนือกว่าพื้น SPC ทั่วไป ออกแบบมาเพื่อปกป้องคนที่คุณรัก ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ "สุขภาพในบ้าน" โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว SMARTMATT X Beyond SPC, Designed for Protection ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
ภายในงานผู้บริหารบริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด คุณศรัณย์ วงษ์กมลชุณห์ กรรมการผู้จัดการ, คุณศลิษา วงษ์กมลชุณห์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณภาณุวัฒน์ ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ได้เผยถึงแนวทางความตั้งใจในการเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมพื้น SPC ที่มีสุขอนามัยและวัสดุที่ยั่งยืน พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์อย่าง Sanitized®โดยมีคุณอลงกฤต ตันติปริมงคล พันธมิตรตัวแทนจาก Sanitized® ประเทศไทย และลูกค้าคนสำคัญให้เกียรติร่วมงานคับคั่ง ร่วมด้วยคนบันเทิง ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบตกแต่งบ้าน และ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ดารานักแสดง ที่จะมาส่งต่อเรื่องราวดีๆ ในการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อความสุขและความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว
SMARTMATT X มีจุดเด่นที่เหนือชั้นเป็นผู้นำนวัตกรรมพื้น SPC อย่างแท้จริง สร้างสุขอนามัยที่เหนือกว่า ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส สร้างสภาพแวดล้อมในบ้านที่ปลอดภัย ยืดอายุผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ยาวนานถึง 15 ปี แข็งแรง คงทน กันน้ำ กันปลวก กันเหลือง และเก่าช้าได้มากขึ้นถึง 78% โดดเด่นด้วยโทนสีและดีไซน์ที่สวยงามเรียบหรู โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายและอบอุ่นแบบสแกนดิเนเวียน มีทั้งหมด 6 เฉดสีให้เลือกสรร ได้แก่ Maple Luxe, Ashton Wood, Lofoten Oak, Cypress, Bourbon, Timber Reserve และยังได้รับความไว้ใจ จาก Sanitized® พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่สุดของคุณสมบัติ จึงทำให้ SMARTMATT X เหนือกว่าพื้น SPC ทั่วไป เพราะออกแบบมาเพื่อปกป้องคนที่คุณรัก สร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
นอกจาก SMARTMATT X ที่มีส่วนผสมจากนวัตกรรม Sanitized® ยังมีผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค อาทิ :
• บันได SMARTMATT
• พื้น SMARTMATT PRO GUARD
• ประตู INTOSPEC
ภายในงานมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ!
• กับทัพผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงพร้อมกิจกรรมร่วมสนุก แจกของพรีเมียมมากมาย!!
เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 2 พฤศจิกายน 2568
ผู้สนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้
สถานที่ : งานบ้านและสวนแฟร์ 2025 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
โซน H16-H20 / H44-H48 (เสาเลขที่ 38) คนรักบ้าน รักสุขภาพ ห้ามพลาด!!
เกี่ยวกับ : SMARTMATT X
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ SMARTMATT โดย บริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตพื้น SPC รายแรกในประเทศไทย คิดค้นและพัฒนาสูตร ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาถึง 8 ปี ได้รับความนิยมจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย
เกี่ยวกับ : Sanitized®
พันธมิตรยักษ์ใหญ่ จากสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด ได้รับเอกสิทธิ์เป็นเจ้าเดียวและ เจ้าแรกในไทย ด้วยเทคโนโลยี Sanitized® จาก สวิตเซอร์แลนด์ ให้การปกป้องจากแบคทีเรีย อย่างยาวนาน ผ่านการทดสอบในห้องแล็บมาตรฐานญี่ปุ่น JIS Z 2801 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ 99 % ช่วยลดกลิ่น คราบ และความเสียหายต่อวัสดุเป็นอย่างดี
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Line official: @smartmatt หรือ Link >>https://line.me/R/ti/p/%40xtx8736w
Facebook page: smartmatt หรือ Link >> https://www.facebook.com/smartmatt.official
Website: https://th.smartmattasia.com/
Tel. 064-932-0044