DPU สาขาการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบ พานักศึกษาร่วม Comic Avenue 10 โชว์พลังคอมิกธีม “Ghost Gothic Art” จุดไฟฝันศิลปินรุ่น Z ลุยตลาดพันล้าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบ เข้าร่วมงาน “Comic Avenue 10” เมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2568 ณ Westgate Hall @ Central Westgate (ชั้น 4) งานคอมมิกสายญี่ปุ่นระดับประเทศที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้ DPU ได้รับการสนับสนุนจาก Wacom ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ตระดับโลก เข้าร่วมออกบูธเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในโลกคอมมูนิตี้ของศิลปินและนักวาดมืออาชีพ ตั้งแต่การจัดแสดงผลงาน การสื่อสารแบรนด์ ไปจนถึงการทดลองขายสินค้าจริงในตลาด
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า งาน Comic Avenue ถือเป็นพื้นที่สำคัญของกลุ่มคนที่รักการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในฐานะแฟนอาร์ต (Fan Art) นักเขียนนวนิยายภาพ และผู้สร้างสรรค์โดจินชิ (Doujinshi) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตและมีอิทธิพลในหมู่วัยรุ่นไทยมายาวนาน ซึ่ง DPU เข้าร่วมงานนี้เป็นปีแรก เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศจริงของตลาดคอมิก พร้อมเปิดให้สังคมรู้จักศักยภาพของสาขาการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบของ DPU มากยิ่งขึ้น
“การมาร่วมงานนี้ไม่ใช่แค่การโชว์ผลงาน แต่เป็นประสบการณ์จริงในโลกครีเอทีฟ ที่เด็ก ๆ ได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการคิดคอนเซ็ปต์ เตรียมไฟล์ ส่งผลิต จัดบูธ จัดสต๊อก และบริหารบัญชี รวมถึงเรียนรู้การสื่อสารกับลูกค้าจริง ซึ่งการอยู่ในพื้นที่ที่มีบูธกว่า 1,000 บูธ เต็มไปด้วยศิลปินอิสระที่มีฐานแฟนคลับของตัวเอง ทำให้เห็นว่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จในตลาดล้วนมี ‘ช่องทางสื่อสารของตัวเอง’ ทั้งโซเชียลมีเดีย แฟนเพจ และคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งล้วนต้องใช้ทักษะกราฟิกดีไซน์ในการสื่อสารภาพลักษณ์และผลงานให้โดดเด่น” อาจารย์กิรติ กล่าว
• หลักสูตรที่สอนให้ศิลปะกลายเป็นอาชีพได้จริง
ในระดับอุตสาหกรรม “คอมิกญี่ปุ่น” ถือเป็นวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เติบโตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค “โดราเอมอน–อิคคิวซัง–ชินจัง–วันพีซ” มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดทั้งกลุ่มแฟนคลับและศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันตลาดคอมิกในไทยมีมูลค่าสูงถึงระดับ “หลักพันล้านบาท” หากนักศึกษาเข้าใจตลาดและสามารถใช้ทักษะกราฟิกกับการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง
สำหรับหลักสูตรการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบของ DPU มุ่งบูรณาการความรู้ 3 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1.ศิลปะภาพประกอบ (Illustration) เพื่อฝึกเล่าเรื่องด้วยภาพ 2.กราฟิกดิจิทัล (Digital Graphic Design) เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ และ 3.การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) เพื่อสร้างตัวตนและแบรนด์ส่วนตัวของศิลปิน ซึ่งคณะไม่ได้สอนให้นักศึกษาวาดเก่งอย่างเดียว แต่สอนให้คิดเป็นระบบ เข้าใจตลาด และรู้จักสร้างแบรนด์ของตัวเอง ควบคู่ไปกับการเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ (License) และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจจากผลงานภาพประกอบ เพื่อให้ศิลปะกลายเป็นอาชีพได้จริง
• เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง พร้อมเปิดใจเข้าใจโลกศิลปะของคนรุ่นใหม่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวย้ำด้วยว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ยังสะท้อนถึงแนวทางการเรียนการสอนของ DPU ที่เน้น Learning by Doing นักศึกษาได้ลงมือทำในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดแนวคิดหลัก ออกแบบผลงาน เตรียมไฟล์ผลิต วางแผนการนำเสนอ ไปจนถึงการจัดการบัญชีและการขายจริงในงาน ประสบการณ์นี้ไม่สามารถหาได้จากตำราเรียน แต่ช่วยให้นักศึกษารู้ว่าศิลปะไม่จบแค่ความสวยงาม ยังสามารถสร้างคุณค่าและรายได้จากสิ่งที่ทำได้ด้วย ขณะเดียวกันคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรมครีเอทีฟในอนาคต
ท้ายที่สุด อาจารย์กิรติ ฝากถึงผู้ปกครองว่า การวาดรูปไม่ใช่เรื่องเสียเวลา และไม่ใช่แค่งานอดิเรก หากเด็กมีใจรักและได้รับการสนับสนุนอย่างถูกทาง ศิลปะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง สิ่งสำคัญคือการรู้จักบาลานซ์ชีวิตให้เหมาะสม เพราะการ์ตูนไม่ได้ทำร้ายใคร ตรงกันข้ามกลับเปิดโลกจินตนาการและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ เพียงผู้ใหญ่เปิดใจ “ฟัง” และ “เข้าใจโลกของเด็ก” มากขึ้น ยอมรับความแตกต่างของยุคสมัยและวัฒนธรรม โลกของศิลปะก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเติบโตของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน
• Wacom ร่วม DPU จัดเวิร์กช็อป
นางสาวศิริกร ตันเจริญ Sale Representative บริษัท Diversitec Distributor (Thailand) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Wacom เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา Wacom เข้าร่วมงาน Comic Avenue มาตั้งแต่ปีแรก และในปีนี้ครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน จึงจับมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการศึกษาร่วมกันเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยภายในงาน Wacom ได้จัดเวิร์กช็อปให้น้อง ๆ และผู้ร่วมงานได้ทดลองวาดภาพบนแท็บเล็ตของ Wacom แล้วส่งไฟล์ไปพิมพ์ที่เครื่อง Canon ได้ทันที จากนั้นสามารถนำผลงานไปจัดแสดงหรือจำหน่ายที่บูธของ DPU ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงาน การผลิต จนถึงการต่อยอดสู่การสร้างรายได้จริง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาของ DPU ที่มาช่วยสาธิตการใช้งานจริง ทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นกระบวนการสร้างผลงานศิลปะดิจิทัลครบวงจรตั้งแต่วาดภาพจนถึงการผลิตเป็นสินค้าจริง ถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ขณะเดียวกัน Wacom ยังนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
นางสาวศิริกร กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน Comic Avenue 10 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวมตัวศิลปิน นักวาด และผู้สนับสนุนในวงการคอมมิกไว้มากที่สุดในประเทศ เด็ก ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังได้เปิดโอกาสพบปะผู้เชี่ยวชาญและแมวมองจากค่ายต่าง ๆ ที่พร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ช่วยเสริมศักยภาพและเปิดโลกอาชีพศิลปะของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง
• โชว์บูธ “Ghost Gothic Art” สะท้อนเสน่ห์ศิลปะแนวโกธิก
ด้าน นางสาวณัฐธยาน์ บวรโชติถวัลย์ หรือ “น้องสวย” ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดบูธของ DPU ในงาน Comic Avenue 10 เปิดเผยว่า ธีมการออกแบบบูธในปีนี้มาในแนว “Ghost Gothic Art” ที่ผสมผสานศิลปะแนวโกธิกเข้ากับบรรยากาศลึกลับของ “ปราสาทรัตติกาล” (Midnight Castle) ภายใต้แนวคิด “ศิลปกรรมแคสเซิล” ซึ่งเกิดจากการรวบรวมผลงานของนักศึกษาแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีสไตล์ดาร์กและมักวาดคาแรกเตอร์ชาย
ทีมจึงต่อยอดแนวคิดให้กลายเป็นเรื่องราวของ “ปราสาทที่มีเจ้าชายอยู่ 4 องค์” โดยแต่ละองค์แทน “4 สิ่งวิเศษจากเวทมนตร์โบราณ” ที่มีเอกลักษณ์ต่างกัน ได้แก่ สีม่วง แทน เจ้าชายแห่งแสงสนธยา (Prince of Twilight) ผู้มองเห็นอดีตและอนาคตผ่านกระจกแห่งความทรงจำ สีดำ แทน เจ้าชายแห่งรัตติกาล (Prince of Shadows) ผู้ถือกุญแจที่เปิดประตูสู่อดีตในเงามืดของจิตใจ สีทอง แทนเจ้าชายแห่งแสงทอง (Prince of Dawn) ผู้เก็บช่วงเวลาความสุขอันเปล่งประกายไว้ในนาฬิกาทรายทองคำ และสีขาว แทน เจ้าชายแห่งแสงจันทร์ ผู้จดบันทึกความทรงจำด้วยขนนกวิเศษที่ปลิวสลายในยามรัตติกาล
“นักศึกษาแต่ละคนออกแบบ “คาแรกเตอร์เจ้าชาย” ของตนเองในสไตล์เฉพาะ ก่อนนำมาจัดแสดงเป็นผลงานโชว์หลักภายในบูธ ซึ่งตกแต่งด้วยโทนสีเข้มและองค์ประกอบแหลมคมในแบบโกธิก เพื่อสะท้อนอารมณ์ศิลปะและอัตลักษณ์ของนักวาดแต่ละคน ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาให้บูธมีความโดดเด่นและน่าจดจำในงานระดับประเทศ” นางสาวณัฐธยาน์ อธิบายเพิ่มเติม
ภายในบูธแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ โซนจำหน่ายสินค้า (Merchandise Zone) ที่นำผลงานของนักศึกษามาผลิตเป็นโปสการ์ด สติ๊กเกอร์ และของที่ระลึก และ โซนวาดภาพสด (Live Illustration Zone) ที่เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถรีเควสต์คาแรกเตอร์ของตนเองให้ศิลปินนักศึกษาวาดสดได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงสร้างความสนุกให้ผู้ชม แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือจริง สร้างรายได้ และโปรโมตสาขาในเวลาเดียวกัน สะท้อนแนวทางการเรียนรู้ของ DPU ที่มุ่ง “เรียนรู้จากการลงมือทำจริง” และผลักดันนักศึกษาสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต
• นศ.ปี 1 DPU ปลุกพลังศิลปินรุ่นใหม่ผ่านผลงานคาแรกเตอร์แฟนตาซี
ขณะที่ นางสาวเวธินี โสดา หรือ น้องสาลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยความรู้สึกหลังได้ร่วมแสดงผลงานในงาน Comic Avenue 10 ว่า รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสนำผลงานของตนเองมาจัดแสดงในงานคอมมิกระดับประเทศเป็นครั้งแรก การได้เห็นผู้ชมเข้ามาชมและชื่นชอบผลงานของตนทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่า เส้นทางศิลปะดิจิทัลสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้จริง พร้อมเกิดแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
“สำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวน 14 ชิ้น ซึ่งได้ออกแบบและสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ขึ้นเองทั้งหมด ภายใต้แนวโกธิกแฟนตาซีที่สะท้อนความฝัน ความลึกลับ และตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ คาแรกเตอร์เด่นคือ “Hunter” ตัวละครกึ่งเทพกึ่งปีศาจในโลกเกมเอาตัวรอด ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเทศกาลฮาโลวีน โดยใช้เทคนิคด้านองค์ประกอบภาพและการเลือกใช้สีที่เรียนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ให้ผลงานมีมิติและสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบกราฟิกดิจิทัลและภาพประกอบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU กล่าว
อย่างไรก็ตามในอนาคต “นางสาวเวธินี” ตั้งใจจะต่อยอดผลงานจากงานคอมมิชชั่นวาดภาพสู่การผลิตโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน พร้อมตั้งเป้าพัฒนาผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนผู้ชมสามารถจดจำได้ว่า “นี่คืองานของสาลี่” ซึ่งการได้เดินชมผลงานของศิลปินรุ่นพี่ในงานยังทำให้เห็นว่าทุกคนมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานของตัวเองให้เติบโตในเส้นทางศิลปินดิจิทัลต่อไป