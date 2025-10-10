“ซี พฤกษ์” แนะนำ 4 กลิ่นหอมใหม่ CK Hair & Body Perfume Mists

Calvin Klein Fragrances ฉลองเปิดตัว CK Hair & Body Perfume Mists ในประเทศไทย เผยคอลเล็กชั่นสเปรย์น้ำหอมสำหรับเส้นผมและผิวกายครั้งแรกของแบรนด์ ที่มาพร้อมความหอมสดชื่นแบบใหม่ถึง 4 กลิ่น อันสะท้อนถึงความเท่และมั่นใจอย่างลงตัว ซึ่งในโอกาสนี้ได้เนรมิตป๊อบอัพสุดพิเศษขึ้นในคอนเซ็ปต์ Mist-O-Mat ณ ชั้น 1 บิวตี้แกเลอรี เซ็นทรัลลาดพร้าว ที่โดดเด่นไปด้วยเรื่องราวและฉากหลังของวิชวลผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอดพลังอันมีชีวิตชีวา อีกทั้งจิตวิญญาณที่สะอาดและสดชื่น ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจสำคัญของ CK Hair & Body Perfume Mists ผ่านการเล่นสีสันบนพื้นที่ใช้สีเช่นเดียวกับตัวขวด ไม่ว่าจะเป็น สีฟ้า, เขียวมิ้นต์, ลาเวนเดอร์ และส้มคอรัล ที่บ่งบอกถึงตัวตนความหอมของแต่ละกลิ่น โดยภายในงานพบการปรากฏตัวของแขกคนสำคัญอย่าง ซี - พฤกษ์ พานิช ในฐานะ CK Fragrance Endorser ที่มาร่วมแชร์โมเมนต์ความสุขร่วมกับแฟนๆ ในกิจกรรม Meet & Greet แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
CK Hair & Body Perfume Mists คือน้ำหอมประจำวันรูปแบบใหม่ที่สะท้อนพลังงานอันสดใสและความเซ็กซี่แบบ Effortless ของ Calvin Klein ผ่าน 4 กลิ่นออริจินัล ได้แก่ Silky Coconut, Sheer Peach, Nude Vanilla และ Cotton Musk โดยน้ำหอมแต่ละกลิ่นเป็นสูตรวีแกนและไม่จำกัดเพศ มอบความลึกซึ้งที่ละเอียดอ่อน พร้อมสัมผัสหอมบางเบาเหมือนผิวชั้นที่สอง และให้ความสดชื่นที่ติดทนนาน สามารถใช้ร่วมกันแบบเลเยอร์กลิ่นได้ แต่ยังคงความโดดเด่นชวนหลงใหล ออกแบบมาให้เป็น “ชั้นแรก” ที่สวมใส่ได้ทุกวัน มอบกลิ่นหอมสดชื่นที่ผสมผสานความเฟรชของดอกไม้ ผลไม้กูร์มองด์หวานฉ่ำ มัสก์อุ่นละมุน และวานิลลาไม้หอมอบอุ่น ให้คุณเติมเต็มอารมณ์เชิงบวกไปกับกลิ่นหอมที่ใส่ง่ายในทุกโอกาส แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละกลิ่น
โดยภายในงานเหล่าเพอร์ฟูมเลิฟเวอร์จะได้ดื่มด่ำไปกับการสำรวจคอลเล็กชั่น CK Hair & Body Perfume Mists อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Calvin Klein Fragrances อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นไลน์คลาสสิกอย่าง CK One หรือล่าสุดกับ CK One Essence ไฮไลท์อยู่ที่โซน Scent Discovery กับดีไซน์เก๋เปี่ยมกิมมิคที่ออกแบบมาให้เป็นเหมือนร้านสะดวกซักที่เต็มไปด้วย Scent Cycle Machine หลากสีสัน ซึ่งเพียงแค่เปิดฝาออกก็สามารถสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นใหม่ของ CK Perfume Mists ทั้ง 4 กลิ่น 4 สไตล์ได้อย่างเด่นชัด โดยบริเวณใกล้เคียงยังมีจุดดิสเพลย์เพื่อรอให้เหล่าเพอร์ฟูมเลิฟเวอร์แวะมาทดลองน้ำหอมและเลือกช้อปกันแบบจัดเต็ม ก่อนจะนำไอเทมโปรดที่ซื้อไปยัง Gifting Station ที่มีไว้คอยบริการจัดเป็นเซตของขวัญเพื่อมอบให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก นอกจากนั้นใครที่เป็นสายแชะ!! ต้องไม่พลาดชวนแก๊งค์เพื่อนมาถ่ายรูปโพลารอยด์เล่นที่มุม Mist-O-Mat Photo พร้อมรีเฟรชความสดชื่นไปพร้อมกันกับ 4 เมนูสเปเชียลดริ๊งค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก 4 กลิ่นหอมของมิสต์ และมาส่งท้ายความสนุกกันให้สุดในงาน Meet & Greet ของหนุ่ม “ซี พฤกษ์” ที่มาเรียกเสียงกรี๊ดและเสิร์ฟความประทับใจให้เหล่า Lucky Fan ได้ฟินสมการรอคอย
สัมผัสกลิ่นหอมใหม่ของ CK Hair & Body Perfume Mists ได้ที่ CK Hair & Body Perfume Mists Pop-Up ณ ชั้น 1 บิวตี้แกเลอรี เซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2568 พร้อมพบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย