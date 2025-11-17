DITP เผยสินค้าแม่และเด็ก มีโอกาสขายตลาดจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดแม่และเด็กในจีน พบแม่รุ่นใหม่ทลายกรอบความคิดดั้งเดิมที่ว่าการเลี้ยงลูกต้องเสียสละ มาเป็นการเลี้ยงลูกต้องมากับการดูแลและรักตัวเอง ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวกับแม่และเด็กเติบโตขึ้นต่อเนื่อง แนะผู้ส่งออกไทยจับกลุ่มสินค้าออร์แกนิก ของใช้เด็กคุณภาพสูง และอาหารเสริมมาตรฐานสากล เพื่อเจาะตลาด
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวสายพร ใบบริบาลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงเทรนด์การบริโภคตลาดแม่และเด็กปี 2025 ของจีน และโอกาสในการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยเข้าสู่ตลาดจีน เพื่อรองรับการเติบโตของการบริโภค
ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์รายงานว่า ในปี 2025 แนวคิดการเลี้ยงลูกและพฤติกรรมการบริโภคของพ่อแม่รุ่นใหม่กำลังปรับโฉมตลาดแม่และเด็กครั้งใหญ่ โดยพ่อแม่ยุคใหม่ ซึ่งกลุ่มหลักคือคนที่เกิดหลังปี 1990-2000 กำลังนิยามวิถีการเลี้ยงลูกด้วยวิธีใหม่ทั้งหมด คุณแม่รุ่นใหม่ได้ทำลายกรอบความคิดแบบดั้งเดิมที่ว่า “การเลี้ยงลูกต้องเสียสละตัวเอง” และเน้นย้ำว่าการเลี้ยงลูกต้องมาพร้อมกับการรักตัวเอง พวกเธอให้ความสำคัญกับการดูแลรูปร่างเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ฟื้นฟูร่างกายอย่างแข็งขันหลังคลอด และยังคงรักษาจังหวะชีวิตของตนเองในระหว่างการเลี้ยงลูก โดยข้อมูลระบุว่า กระแสการพูดถึงการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์บนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นถึง 520% และหัวข้อรักตัวเองก่อนรักลูกบนแอป Xiaohongshu มียอดเข้าชมมากกว่า 20 ล้านครั้ง พ่อแม่ยุคใหม่ไม่เพียงใส่ใจการเติบโตของลูกแต่ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจของตนเองด้วย
โดยตลาดแม่และเด็กของจีน ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปี 2016 ที่มีมูลค่ากว่า 2.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.7 ล้านล้านหยวนในปี 2022 แม้อัตราการเติบโตจะชะลอลงในระยะหลัง และคาดว่าจะทะลุ กว่า 4.6 ล้านล้านหยวนภายในปี 2025 ซึ่งในช่วงปี 2016-2019 อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 12% ต่อปี ก่อนจะชะลอตัวลงเหลือเพียง 4.4% ในปี 2020 ซึ่งสอดคล้องกับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ตลาดก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในปี 2021 ด้วยการเติบโต 10.8% และคาดว่าจะทรงตัวที่ประมาณ 7-8% ต่อปี ในช่วงปี 2022-2025 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด อาทิ การยกระดับการบริโภค ความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการขยายตัวของหมวดหมู่สินค้าที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มผู้ปกครองรุ่นใหม่
อย่างไรก็ตาม แม้ความตั้งใจในการมีบุตรจะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของตลาดแม่และเด็ก แต่การยกระดับการบริโภคยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้ขนาดตลาดฟื้นตัว โดยมีข้อมูลว่าปี 2025 มูลค่าการบริโภคของตลาดแม่และเด็กในจีนคาดว่าจะสูงถึง 5 แสนล้านหยวน เติบโต 12.6% จากความต้องการผลิตภัณฑ์แม่และเด็กคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยนมผงสำหรับทารก ยังคงเป็นหนึ่งในหมวดสินค้าหลักที่ครองตลาดแม่และเด็ก โดยปี 2024 ตลาดนมผงสำหรับทารกมีมูลค่าถึง 3.21 แสนล้านหยวน คิดเป็น 35% ของตลาดแม่และเด็ก แบรนด์นมผงในประเทศกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอีกครั้ง และกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาด โดยองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณภาพของแบรนด์ เป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อนมผงของผู้บริโภค
ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดสำหรับทารก ก็เติบโตอย่างโดดเด่น โดยปริมาณการพูดถึงบนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% และผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น ผ้าอ้อมและผ้าเปียก อยู่ในสัดส่วน 65% ของกระแสพูดถึง แม้จะเป็นหมวดสินค้าที่มีการซื้อไม่บ่อย แต่ปริมาณการพูดถึงอุปกรณ์ให้อาหารสำหรับทารกเพิ่มขึ้นมากกว่า 200%เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยเครื่องปั๊มนมและขวดนมกลายเป็นหัวข้อยอดนิยม
นอกจากนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์เดินทางสำหรับเด็กเล็กเติบโตอย่างรวดเร็ว ยอดพูดถึงในโซเชียลทะลุล้าน เพิ่มขึ้นกว่า 300% อาทิ รถเข็นเด็ก กำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมียอดการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ทะลุ 1 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 300% โดยพฤติกรรมผู้ปกครองให้ความสำคัญกับฟังก์ชันของรถเข็นเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดด ความสะดวกในการพับเก็บ ระบบกันสะเทือนขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าแม่และเด็ก “การแบ่งปันประสบการณ์จริง” และ “ความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี” กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูง ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับรีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริง เช่น การทดสอบความทนทานของรถเข็นเด็ก ความรู้สึกในการใช้เครื่องปั๊มน้ำนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้งาน ได้แก่ แบบกลางวัน แบบกลางคืน หรือแบบสำหรับผิวบอบบาง ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล เช่น ครีมป้องกันผดจากน้ำลาย ครีมป้องกันผื่นผ้าอ้อม ก็มีการแบ่งแยกเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น
“พ่อแม่รุ่นใหม่ในจีน โดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดหลังปี 1990-2000 กำลังปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูก โดยให้ความสำคัญทั้งการดูแลตนเองและการดูแลบุตร ส่งผลให้ความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในตลาดแม่และเด็กเติบโตอย่างชัดเจน แม้จำนวนการเกิดจะเป็นข้อจำกัด แต่การยกระดับการบริโภคทำให้คาดว่าตลาดแม่และเด็กจีนปี 2025 จะมีมูลค่าราว 5 แสนล้านหยวน โดยกลุ่มสินค้าไทยที่มีโอกาส ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ของใช้เด็กคุณภาพสูง และอาหารเสริมที่ได้มาตรฐานสากล หากผู้ส่งออกสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับเทรนด์รักตัวเองและการตลาดออนไลน์ในจีนได้ ก็จะมีโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้น” น.ส.สุนันทากล่าว