ไทยเดินหน้า 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – จีน สถาปนา 50เมืองพี่น้อง ขณะคนไทยให้ความสนใจ “ซินเจียงอุยกูร์” เพิ่มมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสที่ปี 2568 เป็นปีเฉลิมฉลองในใอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ของไทยและจีน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ทั้งในไทย และในจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน และเพิ่มความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการเยือนในระดับสูงเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน และในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) หรือเมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดขอหรือไทยกับมณฑล เมืองของจีนให้ครบ 50 คู่ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยเน้นความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เพื่อจะนำไปสู่การเชื่อมโยงในระดับประชาชนถึงประชาชน (People-to-People Connectivity) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตามเป้าหมายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวมหาดไทย
ทั้งนี้ปัจจุบัน ไทย และ จีน มีเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน ประมาณ 40 คู่ อาทิ จ.ภูเก็ต กับ เมืองเซี่ยเหมิน จ.นครราชศรีมา กับ มณฑลเสฉวน จ.พะเยา กับ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับ เมืองเล่อซาน
-และ จ.เชียงใหม่ กับ นครเฉิงตู
ส่วนคู่ความสัมพันธ์ เมืองพี่น้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ จ.ร้อยเอ็ด กับ เมืองกานซู จ.สงขลา กับ นครฝูโจว จ.อุบลราชธานี กับ มณฑลเจียงซี และ จ.พิษณุโลกกับ มณฑลยูนนาน
การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนอกจากเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังความเชื่อมโยงพัฒนาประเทศ ดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วย
ขณะที่ “ซินเจียงอุยกูร์” เป็นอีกมณฑลที่จะมีแผนส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต เพราะเป็นเขตปกครองตนเองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่มากถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 25.8 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอุยกูร์ (44.96%) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัว ซึ่งทางการจีนได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาวจีนอุยกูร์ อย่างเต็มที่ ทั้งด้านภาษาตามสถานที่สาธารณะ และสถานที่สำคัญทางศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยการพัฒนาประเทศในยุคใหม่ของจีนภายใต้การนำของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อมูล สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานจำนวนการเดินทางเยือนซินเจียงในปี 2024 ที่ผ่านมาว่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 300 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบปีต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวสูงราว 3.55 แสนล้านหยวน (ราว 1.66 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21
ขณะที่หน่วยงานต่างๆ ของไทยให้ความสนใจเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา นำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์
โดย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ซินเจียงมีความเปลี่ยนแปลงไปมากในรอบ 27 ปี ไม่คาดคิดว่า จากเมืองเล็กๆที่เศรษฐกิจไม่ดี นักท่องเที่ยวน้อย แต่ปัจจุบันสนามบินใหญ่โต มี 3 เทอมินอล รองรับนักท่องเที่ยวได้ 50 ล้านคนต่อไป และมีนักท่องเที่ยว 20 กว่าล้านคนในปีที่ผ่านมา