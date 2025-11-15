CRG ปิดดีล ลัคกี้สุกี้ ร่วม 940 ล. ซื้อหุ้น “มิราเคิล แพลนเนท” 40%

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลของตระกูล “จิราธิวัฒน์” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 25668 ได้มีมติให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% และมีทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว) 620 ล้านบาท ลงทุนในบริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด (MP) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทสุกี้ และบาร์บีคิว ภายใต้แบรนด์ ลัคกี้สุกี้ (Lucky Suki) และลัคกี้บาร์บีคิว (Lucky BBQ)
ทั้งนี้ MP เป็นบริษัทที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารประเกทสุกี้ และบาร์บีคิว ภายใต้แบรนด์ Lacky Suki และ Lucky BBQ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบบุฟเฟต์ โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 มีสาขาที่เปิดดำเนินกิจการทั้งหมด 38 สาขา ซึ่งประกอบไปด้วยร้านลัคกี้สุกี้ จำนวน 27 สาขา และลัคกี้บาร์บีคิว จำนวน 11 สาขา
โดย CRG มีแผนจะเข้าทำสัญญาในการเข้าลงทุน (Share Purchase Agreement: SPA และ Share Subscription Agreement: SSA) และสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement: SHA) และดำเนินธุรกรรมการลงทุนและโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 ลัคกี้สุกี้
ทั้งนี้ CRG มีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ MP จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 35,000 หุ้น และซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MP จํานวน 105,000 หุ้น โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 940 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเข้าทำทำรายการในครั้งนี้ CRG จะถือหุ้นใน MP จำนวนรวมทั้งสิ้น 140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ MP...