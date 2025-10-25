ร้านเสื้อผ้าเมืองพัทยา ทยอยนำเสื้อผ้าโทนสีดำออกจำหน่ายรับความต้องการประชาชน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ร้านเสื้อผ้าในเมืองพัทยา ทยอยนำเสื้อผ้าโทนสีดำออกจำหน่าย รองรับความต้องการของประชาชนที่คาดว่าจะทยอยมามาซื้อหลังทราบข่าวการสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (25 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าหลายแห่งได้ทยอยนำเสื้อผ้าโทนสีดำออกวางจำหนาย เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนหลังได้มีการออกแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อเวลา 21.21 น.วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
โดยพบว่าที่ ร้านปูบูติก ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ได้นำเสื้อผ้าโทนสีดำ ออกวางจำหน่ายแล้ว โดยมีประชาชนทยอยออกจากย้านมาหาซื้อตั้งแต่เช้า ซึ่งทางร้านคาดว่าจะมีประชาชนออกมาหาซื้อเสื้อผ้าโทนสีดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นจำนวนมาก