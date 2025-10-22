ด่วน! “วรภัค” ลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ – เตรียมฟ้องเอาผิดคนใส่ร้าย

“วรภัค ธันยาวงษ์” แถลงลาออกจาก รมช.คลัง แต่ยืนยันทำงานด้านการเงินการธนาคารมา 30 ปี ไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือกลุ่มทุนผิดกฎหมาย พร้อมยันซื้อหุ้นฟินันเซีย ไซรัสฯ ถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่บิดเบือนข้อมูลทำลายชื่อเสียง
วันนี้(22 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลก โดยยืนยันว่า “ไม่เคยเกี่ยวข้องใด ๆ กับกลุ่มทุนผิดกฎหมาย” พร้อมประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อรัฐบาล และจะเดินหน้าฟ้องผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จทั้งหมด
นายวรภัคกล่าวว่า ตนทำงานด้านการเงินและธนาคารกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ต้องการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาและเชื่อมโยง “BIC Group” หรือ “BIC Bank” เป็นเรื่องเท็จทั้งหมด กรณีที่เคยพบกับนายยิมเลียก ยอมรับว่าเคยพบจริง แต่ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษา การเอารูปไปใช้ตนก็ไม่ทราบมาก่อน ไม่เคยมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ส่วนเบน สมิธ ก็รู้จักเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน รู้จักกันในฐานะผู้ปกครองนักเรียนเท่านั้นไม่รู้เรื่องธุรกิจ
ส่วนกรณีถูกระบุว่าเป็นนอมินีของบริษัทฟินันเซีย ไซรัส นายวรภัคชี้แจงว่า เคยซื้อหุ้น 29% อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านบริษัท ฟิวกริม ฟินันซ่า โดยมีสถาบันการเงินสนับสนุน และไม่มีการกู้เงินจากต่างประเทศตามที่ถูกกล่าวหา ต่อมาปี 2567 ได้ขายหุ้นคืนให้ผู้ถือหุ้นเดิม และลาออกจากทุกตำแหน่งบริหาร
“ผมไม่เคยรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งในรูปเงินสดหรือคริปโต ภรรยาก็ไม่เคยมีบัญชีลักษณะดังกล่าว ทุกอย่างตรวจสอบได้ ผมใช้เบอร์มือถือและบัตรเครดิตใบเดิมมาตลอด” นายวรภัคกล่าว พร้อมระบุว่าตนมีประวัติทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้เสมอ
เขายืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่บิดเบือนข้อมูลทำลายชื่อเสียง โดยเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทรัพย์สินและธุรกรรมทั้งหมด
“ผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้เวลาจำกัดของรัฐบาลชุดนี้ และเมื่อถูกใส่ร้ายจนกระทบต่อภาพรวม ผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง ไม่เปิดช่องให้นำเรื่องส่วนตัวกระทบรัฐบาล และเพื่อให้มีเวลาสู้คดี” นายวรภัคกล่าว
ทั้งนี้ นายวรภัค ถูก สส.ฝ่ายค้านโจมตีอย่างหนัก โดยเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น รมช.คลัง เมื่อวันที่ 19 ก.ย.68 การลาออกทำให้นายวรภัคอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 33 วัน