"เฟ้ลปส์ดอด์จ"บริษัทลูกSTARKเตรียมยื่นขอฟื้นฟูรอบ2

เฟ้ลปส์ดอด์จ บริษัทลูกของ" สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น " เตรียมยื่นขอฟื้นฟูกิจการเดือนกันยายนนี้ เผยรายละเอียดแผนมีทั้งลดทุนผู้ถือหุ้นเดิม และเพิ่มทุนให้รายใหม่ เผยล่าสุดที่นายทุนสนใจ 4-5 รายทั้งไทย เอเชีย และยุโรป ชี้หากแผนฟื้นฟูได้ไปต่อจะช่วยเปิดโอกาสให้มีความสามรรถจ่ายหนี้สถาบันการเงิน และหนี้หุ้นกู้ถึงแม้อาจจะจ่ายได้ไม่ครบ พร้อมตั้งคำถามระหว่างปล่อยให้ล้มละลายหรือฟื้นฟูให้กลับมาได้แบบการบินไทยอย่างไหนดีกว่ากัน
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัทเฟ้ลปส์ดอด์จ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่ายื่นขอฟื้นฟูกิจการภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากรอบแรกที่ธนาคารเจ้าหนี้ยื่นขอฟื้นฟูโดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่ให้คำร้องขอดำเนินต่อไปเมื่อเดือนกุมภาฯที่ผ่านมา
โดยแผนฟื้นฟูกิจการจะประกอบไปด้วยการลดทุนผู้ถือหุ้นเดิม และเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนรายใหม่ โดยมีนายทุนที่สนใจอยู่ 4-5 ราย ทั้งไทย เอเชีย และยุโรป ทั้งนี้หากศาลฯตัดสินให้ฟื้นฟู จะทำให้กิจการที่ดำรงมา 57 ปี เดินหน้าต่อไปได้ มีขีดความสามารถชำระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้หุ้นกู้ ถึงแม้ว่าอาจชำระได้ไม่ครบถ้วน
นายณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ อนุกรรมาธิการศึกษาแก้ไขปัญหาฉ้อโกง STARK ให้ความเห็นว่า หากมีการฟื้นฟูกิจการก็ย่อมดีกว่าปล่อยล้มละลาย เช่นกรณีการบินไทยที่ผ่านแผนฟื้นฟูและกลับมาได้ ทุกฝ่ายก็รอดตายกันหมดแผนฟื้นฟูกิจการต้องยุติธรรม จะไปเน้นช่วยแต่เจ้าหนี้แบงก์เป็นหลักแบบที่เสนอมาตอนแแรก และโดนศาลตีตกก็ไม่ดี ต้องให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการเยียวยาด้วย
ขณะที่ประธานกมธ.ปราบปรามการฟอกเงิน สภาผู้แทนราษฎร นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ที่ร่วมสัมภาษณ์ในรายการย้ำเกาะติดใกล้ชิด เพื่อเยียวยาผู้เสียหายและฟิ้นศรัทธาตลาดทุนไทย แต่แผนฟื้นฟูต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะเยียวยาเหยื่อผู้เสียหาย