รวยถ้วนหน้าหุ้น THAI / สุนันท์ ศรีจันทรา

กลับเข้ามาซื้อขายเป็นวันที่ 3 หุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ยังร้อนแรงไม่หยุด ราคาพุ่งทะยานต่อเนื่อง ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น แต่เริ่มมีเสียงเตือนออกมาว่า ราคาเข้าข่ายแพงแล้ว และอาจถึงจุดที่ไปต่อไม่ไหว
หุ้น THAI กลับมาซื้อขายวันแรก 4 สิงหาคม โดยไม่อาจคาดหมายว่า ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่ โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนักตั้งราคาเป้าหมายว่า จะอยู่ระหว่าง 7-10 บาท แต่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปปิดที่ 10.50 บาท
แม้จะเต็มมูลค่าราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่ยังมีแรงซื้อไล่หุ้น THAI ขึ้นไปอย่างร้อนแรง โดยซื้อขายวันที่ 2 ปิดที่ 12 บาท และการซื้อขายวันที่ 3 หรือวันพุธที่ 6 สิงหาคม ระหว่างซื้อขายถูกไล่ขึ้นไปสูงสุดที่ 14.40 บาท ก่อนลงมาปิดที่ 13.60 บาท เคาะซื้อขายกันสนั่น 6,666.49 ล้านบาท
ราคาหุ้น THAI ปิดครั้งสุดท้ายที่ราคา 3.32 บาท ก่อนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดค้างอยู่จำนวนกว่า 1 แสนราย
ระยะเวลาแห่งการรอคอยหุ้น THAI กลับมาแจ้งเกิดใหม่กว่า 4 ปี เป็นการรอคอยที่คุ้มค่า โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่เสนอขายและกำหนดชำระเงินกลางเดือนธันวาคม 2567
เพราะนักลงทุนที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 4.5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 4.48 บาท จะมีกำไรงาม ๆ กันถ้วนหน้า
แต่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก สละสิทธิการจองซื้อ เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ของบริษัท ไม่รู้ว่า เมื่อหุ้นกลับมาซื้อขาย จะได้รับความสนใจเพียงไร โดยเฉพาะภาวะตลาดหุ้นโดยรวมยังซบเซา
หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,822.47 ล้านหุ้นที่นำมาจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อเพียง 5,108.50 ล้านหุ้น มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อจำนวน 4,713.97 ล้านหุ้น ซึ่งถูกนำไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 4.48 บาท แต่มีผู้จองซื้อเพียง 22.57 ล้านหุ้นเท่านั้น จึงมีหุ้นเหลือจากการเสนอขาย 4,691.40 ล้านหุ้น
ถ้าคำนวณส่วนต่างจากราคาหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายจำนวน 4,691.40 ล้านหุ้น กับราคาหุ้น THAI ที่ปิดการซื้อขายเมื่อวันพุธ จะมีมูลค่ารวม 42,785.56 ล้านบาท
เงินจากส่วนต่างราคาหุ้นเพิ่มทุนกับราคาปิดหุ้น THAI ล่าสุด จำนวนกว่า 4.27 หมื่นล้านบาท ควรจะกระจายไปในหมู่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย แต่ใครจะรู้ว่า
เมื่อหุ้น THAI กลับมาซื้อขายใหม่ ราคาจะร้อนแรงเกินคงวามคาดหมาย จะพุ่งไปถึง 13.60 บาท
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน THAI วันนี้ร่ำรวยกันโดยถ้วนหน้า กำไรงาม ๆ อย่างน้อย 100% หรือถ้าขายในราคาปิดเมื่อวันพุธ โกยกำไรกว่า 200% ภายในระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก
การกลับมาของหุ้น THAI ช่วยปลุกให้บรรยากาศการเก็งกำไรในตลาดหุ้นเกิดความคึกคัก แต่โจทย์สำคัญคือ
หุ้นการบินไทยจะทะยานต่อไปได้อีกเท่าไหร่ เพราะราคาเริ่มไม่ถูก และวิ่งทะลุราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินไว้แล้ว
นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ น่าจะเป็นกลุ่มที่จุดพลุ ไล่เก็บหุ้น THAI
แต่ราคาระดับนี้ นักเก็งกำไรรายย่อยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการวิ่งไล่ตามหุ้น THAI