"อนุทิน" ยืนยันไม่มีใครกดดัน "วรภัค" ลาออก พร้อมชื่นชมเจ้าตัวโชว์สปิริต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออก หลังแถลงชี้แจงกรณีถูกเชื่อมโยงว่าเป็น 1 ใน 7 นักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในกัมพูชา ว่า นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มารายงานให้ตนทราบว่านายวรภัค แจ้งว่าจะลาออก ซึ่งตนก็รู้สึกเสียดาย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกับนายวรภัค อย่างไรก็ตาม ตนต้องขอขอบคุณนายวรภัค ที่แสดงสปิริต
เมื่อถามว่า รัฐบาลได้กดดันให้นายวรภัค ลาออกหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีใครกดดันอะไร นายวรภัค คงคิดถึงภาพรวม ซึ่งตนก็รู้จักกับนายวรภัค มาหลายปี และเป็นเพื่อนกันก็พอเห็นสไตล์การทำงาน
ส่วนจะมีการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แทนนายวรภัค หรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่าจะไม่ตั้ง เพราะเวลามีจำกัดและในวันที่ 31 มกราคม 2569 ก็จะยุบสภา ขณะเดียวกัน ตนก็เชื่อว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะบริหารและช่วยกันบริหารงานได้ เนื่องจากมีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่