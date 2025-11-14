บอร์ดปตท.ไฟเขียวตั้ง “ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์”นั่งปธ.กก.

บอร์ดปตท.ตั้ง“ วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์”นั่งประธานกรรมการ แทน “ ฉัตรชัย พรหมเลิศ”ที่ลาออก มีผลบังคับ 14 พ.ย.นี้ พร้อมแต่งตั้ง กุลิศ สมบัติศิริ และ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ ปตท. มีผล 14 พ.ย.นี้
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 มีมติแต่งตั้งนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการของ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำ หนดค่าตอบแทนของปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น มีผล 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ปตท. โดยการลาออกมีผลบังคับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 อนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนพล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และแต่งตั้งดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
การศึกษาอื่นๆ – วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 (2557)
ประวัติการทำงาน : เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ , อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ,อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ,2555 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (ระดับ 10) และ
ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในอดีต : กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ,คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย