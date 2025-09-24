“อรมน”รับมอบงานจาก“นุสรา” ยันสานต่อนโยบายเดิม ต่อยอดนโยบายใหม่

“อรมน” รับมอบงานต่อจาก “นุสรา” หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 เป็นต้นไป ยันเดินหน้าสานต่อนโยบายเดิม ต่อยอดนโยบายใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยงาน ทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและภาคธุรกิจ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา ตนได้เข้ารับมอบงานอย่างเป็นทางการจาก น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้าง และงานใดที่ต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญามีผลงานที่โดดเด่นมากมาย ทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
สำหรับการเข้ารับมอบงานในครั้งนี้ เปรียบเสมือนได้กลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้ง เนื่องจากตนเคยทำงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี 2550 และได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี 2558 ก่อนที่จะได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามลำดับ
“การกลับมาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากการทำงานเดิม แต่เป็นความท้าทายบทใหม่ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และความก้าวหน้าของโลกธุรกิจ จึงต้องทำงานให้หนักมากขึ้น เพื่อสร้างกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่”นางอรมนกล่าว
นางอรมนกล่าวว่า ในการทำงาน จะเดินหน้าสานต่อนโยบายของผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมา รวมทั้งจะต่อยอดและสร้างสรรค์นโยบายใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเสริมการทำงานทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้าน รวมทั้งจะจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเอกภาพและไม่ทำงานตามลำพัง แต่จะอาศัยพลังแห่งความร่วมมือมาเสริมศักยภาพภารกิจของกรมให้เกิดความแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน มีนโยบายการทำควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรกรมให้มีความรู้ที่หลากหลาย สร้างทักษะความรอบรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน พร้อมปลูกฝังความสุจริตและจิตบริการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดี